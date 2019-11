Kawasaki Ninja ZX-14R बनने जा रही इतिहास, 2020 के बाद हो जाएगी बंद

Kawasaki Ninja ZX-14R जल्द ही इतिहास बनने वाली है. कंपनी ने एलान किया है कि वह इस बाइक को 2020 के बाद बंद कर देगी. कावासाकी ने अभी तक इसके कारण का खुलासा नहीं किया है. लेकिन संभावना है कि एक वजह ​कड़े एमिशन नॉर्म्स हो सकते हैं. एक अन्य वजह यह भी हो सकती है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा फीचर वाली और हल्की Ninja H2 SX SE है. लिहाजा Ninja ZX-14R को नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप ढालना बुद्धिमानी नहीं होती.

Kawasaki Ninja ZX-14R में सालों से कोई उचित अपडेट नहीं किया गया है. इसकी बिक्री 2006 से हो रही है. अभी Kawasaki Ninja ZX-14R की भारत में एक्स शोरूम कीमत 19.70 लाख रुपये है.

2020 Triumph Rocket 3 से 5 दिसंबर को उठेगा पर्दा, जानें धांसू 2500cc इंजन वाली इस बाइक में क्या है खास

Kawasaki Ninja ZX-14R में 1,441cc लिक्विड कूल्ड, 4 स्ट्रोक, इन लाइन 4 सिलिंडर इंजन है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. इंजन 10,000 rpm पर 147.2 kW पावर और 7,500 rpm पर 158.2 N.m का पीक टॉर्क जनरेट करता है. बाइक का व्हीलबेस 1480 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 125 mm और फ्यूल कैपेसिटी 22 लीटर है.

कावासाकी ने इस बाइक को Suzuki Hayabusa की टक्कर में उतारा था. लेकिन Hayabusa भारत में Kawasaki Ninja ZX-14R पर भारी पड़ गई. Suzuki Hayabusa का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 2021 में आने की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.