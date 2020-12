2021 से भारत में बिकने लगेंगी Tesla कारें, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया कन्फर्म

इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला (Tesla) भारत में 2021 की शुरुआत से इलेक्ट्रिक कारें बेचना शुरू करेगी. इस बात की पुष्टि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने की है. टेस्ला, एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी है. गडकरी ने इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में बताया कि टेस्ला भारत में अगले साल से परिचालन शुरू करेगी.

उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक कारों पर जोर की बात को दोहराया और कहा कि कई भारतीय कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम कर रही हैं. इन वाहनों की कीमत कम रह सकती है लेकिन तकनीकी तौर पर यह उतने ही एडवांस्ड होंगे, जितने कि टेस्ला के वाहन. गडकरी ने कहा कि टेस्ला भारत में पहले बिक्री से परिचालन शुरू करेगी. टेस्ला कारों पर भारतीयों से हासिल होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर वह बाद में भारत में कारों की असेंबलिंग व मैन्युफैक्चरिंग पर विचार कर सकती है.

रविवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर पर भारत को लेकर कंपनी के प्लान्स के बारे में ट्वीट करते हुए नजर आए. इससे पहले अक्टूबर में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारत से एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए संकेत दिया था कि कंपनी 2021 में भारत आएगी. भारत में टेस्ला कारों के फैन्स लंबे वक्त से इन कारों की देश में बिक्री शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. एलन मस्क का कहना है कि भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग में लागू शर्त कि 30 फीसदी मैटेरियल स्थानीय होना चाहिए, ने टेस्ला के भारतीय बाजार में उतरने के प्लान को पीछे धकेला है.

टेस्ला दुनिया की दिग्गज कार मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है. कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त 659 अरब डॉलर है. 2019 की चौथी तिमाही में टेस्ला का रेवेन्यु 7.38 अरब डॉलर रहा. 2020 में भी टेस्ला की ग्रोथ जारी है. हाल ही में कंपनी को S&P 500 इंडेक्स में जगह मिली है.

