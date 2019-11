Hyundai Kona Vs MG ZS EV: जानिए कैसे देंगी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर

MG Motors 5 दिसंबर को अपनी इलेक्ट्रिक कार MG ZS को भारत में अनवील करने जा रही है. जल्द ही इस कार के लिए बुकिंग्स शुरू होंगी और इसे फरवरी 2020 में लॉन्च किया जाएगा. MG ZS EV की कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री शुरू हो चुकी है. भारत में इस EV को शुरुआत में मुंबई, Delhi-NCR, अहमदाबाद, बेंगलुरू और हैदराबाद में बेचा जाएगा. कंपनी ने इसके लिए अपनी डीलरशिप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जर्स स्थापित करना शुरू कर दिया है.

भारत में अभी MG ZS EV की केवल एक ही प्रतिद्वंदी है और वह है Hyundai Kona. इस इलेक्ट्रिक SUV को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था. आइए जानते हैं ये दोनो इलेक्ट्रिक कारें कैसे एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं…

Hyundai Kona EV में 39.2 kWh लीथियम आयन बैटरी पैक है, जो 135 hp पावर और 395 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि Kona EV 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि टॉप स्पीड 145 kmph है. फुली चार्ज पर यह 452 किमी तक (ARAI सर्टिफाइड) जा सकती है. इस कार की बैटरी फास्ट चार्जर के साथ 60 मिनट से भी कम वक्त में 80 फीसदी चार्ज हो जाती है. वहीं स्टैंडर्ड चार्जर से इसे पूरा चार्ज होने में लगभग 6 घंटे लगते हैं.

MG ZS EV के इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में 150 hp पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होगी. बैटरी लीथियम आयन 44.5 kWh है. भारत में इस कार की रेंज 330 km से ज्यादा रहने की उम्मीद है. ZS EV के साथ MG मोटर्स फास्ट चार्ज और रेगुलर AC चार्जर उपलब्ध करा सकती है. फास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी केवल 30 मिनट में 80 फीसदी चार्ज हो जाएगी.

Hyundai Kona EV में लेदर सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट वेटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, Apple CarPlay, Android Auto और MirrorLink को सपोर्ट करने वाला 17.77 ccm फ्लोटिंग टाइप इनफोटेनमेंट सिस्टम, LED हैडलैंप्स, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स, LED टेल लैंप्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल आदि फीचर्स हैं. हुंडई Kona में Eco+, Eco, कंफर्ट और स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड मिलेंगे. इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स, स्मार्ट इको पैडल गाइड, यूटिलिटी मोड आदि भी हैं.

MG ZS EV, हेक्टर SUV की तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस होगी. इसमें स्मॉल स्क्रीन के साथ ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक LED प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लेदर सीट्स, i-Smart कनेक्टेड कार सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. MG eZS के यूके स्पेसि​फिक ट्रिम में 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो सैटेलाइट नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आता है. इसके अलावा स्टी​यरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हैडलैंप्स, ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पुश बटन इंजन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, स्पीड सेंसिंग लॉकिंग, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैनारोमिक स्काई रूफ, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स, ऑटो हैडलाइट्स, सिल्वर रूफ रेल्स जैसे फीचर भी हैं.

Hyundai Kona में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टे​बिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक, वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम हैं.

MG ZS EV के यूके स्पेसिफिक मॉडल में ABS विद EBD, रियर ISOFIX (x2), फ्रंट ड्युअल एयरबैग्स, साइड कर्टेन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल लॉन्च असिस्ट, इमर्जेनसी ब्रेक असिस्ट, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, एक्टिव इमर्जेन्सी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर आदि हैं.

Hyundai Kona इलेक्ट्रिक SUV की एक्स शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये है. भारत में अभी इस कार की केवल 1000 यूनिट आई हैं, जिनकी बिक्री 11 शहरों में 15 डीलरशिप्स के जरिए होती है. कंपनी का कहना है कि मांग ​बढ़ने पर इस ईवी की और यूनिट उपलब्ध कराई जाएंगी. MG ZS EV भारत में एमजी मोटर्स की दूसरी पेशकश होगी. अभी कंपनी यहां हेक्टर एसयूवी की बिक्री करती है. MG ZS की एक्स शोरूम कीमत 20-25 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

