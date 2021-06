15 हजार रुपये तक सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल, कीमतें घटाने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम

E-Vehicles : देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल ( E-Two wheelers) और सस्ते होंगे. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनी मौजूदा FAME-2 स्कीम में संशोधन करते हुए वाहनों के लिए दी जा रही सब्सिडी बढ़ा दी है. अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए प्रति KWh पर मिलने वाली 10 हजार रुपये की सब्सिडी बढ़ा कर 15 हजार रुपये कर दी गई है.

सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा. फिलहाल पारंपरिक टू-व्हीलर्स की तुलना में ई टू-व्हीलर्स 20 हजार रुपये महंगे हैं. लेकिन सरकार सब्सिडी बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ई-व्हेकिल खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है. इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी . हाल ही में Ather नाम की कंपनी ने अपने फ्लैगशिप 450x इलेक्ट्रिक स्कूटर का दाम 14,500 रुपये घटाया है.

सरकार के इस ऐलान के बाद ई- व्हेकिल्स की बिक्री ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. FAME-2 नियमों में संशोधन कर सरकार सब्सिडी को गाड़ियों की कीमत के 40 फीसदी तक ले जाना चाहती है. वह बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें और थ्री-व्हीलर्स भी खरीदना चाहती हैं. EESL को जल्द ही तीन लाख इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा खरीदने का निर्देश दिया जाएगा. ये अलग-अलग सेगमेंट में इस्तेमाल होंगे. EESL को कहा गया है कि वह पुणे, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरू में ई-बसों की कुल मांग का पता लगाए. इस समय गुजरात, दिल्ली और नागपुर में सबसे ज्यादा ई-बसे हैं. ये बसें एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलती हैं. इनमें बैट्री बदलने की सुविधा है. सिंगल चार्ज पर ये पूरे दिन चल सकती हैं.

