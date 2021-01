2021 में Ducati लॉन्च करेगी 12 बाइक्स; Scrambler Icon की बुकिंग शुरू

इटली की स्पोर्ट्स बाइक कंपनी डुकाती (Ducati) ने कहा है कि वह 2021 में भारत में 12 मोटरसाइकिल उतारेगी. इनमें नए मॉडल्स के साथ-साथ BS6 कंप्लायंट मॉडल भी शामिल रहेंगे. कंपनी ने बयान में कहा कि नई पेशकश में Multistrada V4, Streetfighter V4, Monster, SuperSport 950 Scrambler Nightshift जैसी बिल्कुल नई बाइक्स के साथ-साथ कंपनी की मौजूदा बाइक्स के अपडेटेड BS6 वर्जन्स शामिल रहेंगे.

डुकाती का कहना है कि 2020 की वजह से कारोबार में अड़चनें पैदा हुईं. इसके चलते पहले से प्लान की गईं सभी लॉन्चेस में देरी हुई. हालांकि 2020 का अंत तीन नई BS6 बाइक्स के चलते सकारात्मक तरीके से हुआ. इसलिए कंपनी भविष्य को लेकर आश्वस्त है.

डुकाती 12 नई बाइक्स को 2021 में लॉन्च करेगी. ये सभी BS6 कंप्लायंट होंगी. शुरुआत Scrambler Icon से होगी, जिसे BS6 नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड किया गया है. BS6 Scrambler Icon और Scrambler Icon Dark की बुकिंग शुरू हो चुकी हैं. इन्हें 50000 रुपये के शुरुआती पेमेंट पर निकटतम डीलरशिप से बुक कराया जा सकता है.

डुकाती ने कहा है कि वह अपने विस्तार प्लान की शुरुआत साल की पहली तिमाही में Scrambler, Diavel और XDiavel के BS6 मॉडल्स से करेगी. इसके बाद V4 इंजन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड Multistrada V4, Streetfighter V4 और MY2021 Panigale V4 समेत बिल्कुल नई बाइक्स उतारी जाएंगी. 2021 की दूसरी छमाही में डुकाती सुपर नेकेड सेगमेंट में नई लॉन्चिंग करेगी. इस दौरान बिल्कुल नई Monster, SuperSport 950 और Hypermotard 950 RVE को उतारा जाएगा.

डुकाती ने यह भी कहा है कि वह DRE ड्रीम टूर, ऑफ रोड डेज, ट्रैक डेज, इंडीविजुअल रेस ट्रैक ट्रेनिंग सेशंस जैसी गतिविधियां फिर से शुरू करेगी. इसके अलावा इस साल DRE सेफ्टी की भी पेशकश करेगी. हालांकि यह सब कोविड19 हालात क्या रहते हैं, इस पर निर्भर करेगा.

