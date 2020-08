भारतीय बाजार में Ducati Panigale V2 की एंट्री, शानदार लुक और 155 hp की पावर; जानें कीमत

इटली की बाइक मैन्युफैक्चरर Ducati की नई Panigale V2 बाइक भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है. Ducati Panigale V2 ने 959 Panigale को रिप्लेस किया है और यह 959 Panigale से 1.70 लाख रुपये महंगी है. Panigale V2 को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था लेकिन कोविड19 के कारण लॉन्चिंग को आगे बढ़ाना पड़ा.

नई Ducati Panigale V2 का लुक काफी धांसू है. इसके आगे का हिस्सा Ducati Panigale V4 के जैसा है. बाइक में आईब्रो स्टाइल्ड LED DRLs के साथ ड्युअल प्रोजेक्टर हैडलैंप्स दिए गए हैं. रियर में सिंगल साइडेड स्विंगआर्म है, जो न केवल बेहतर फंक्शनैलिटी प्रदान करता है बल्कि बाइक के लुक को और आकर्षक बनाता है. Panigale V2 में 4.3 इंच कलर्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल हुआ है.

Ducati Panigale V2 में 955cc Superquadro, ट्विन सिलिंडर इंजन है, जो Euro5/ BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप है. इंजन 155 hp की मैक्सिमम पावर और 104 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. Panigale V2 में 3 राइडिंग मोड- रेस, स्पोर्ट और स्ट्रीट हैं.

Honda Jazz नए अवतार में लॉन्च, मिलेगा सेगमेंट एक्‍सक्‍लूसिव ‘वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ’; Baleno, Altroz से होगी टक्कर

Ducati Panigale V2 के फ्रंट में 43mm Showa बिग पिस्टन फोर्क्स और रियर में Sachs मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है. बाइक में कॉर्नरिंग ABS, एंटी व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल भी मौजूद हैं. डुकाती भारत में Diavel, Xdiavel, Monster, Multistrada, panigale, supersport रेंज के तहत बाइक्स की बिक्री करती है. कंपनी की Panigale रेंज बाइक्स में 959 Panigale, 1299 R Final Edition, Panigale V4 S, Panigale V4 Speciale, Panigale V4 R, Panigale V4 25° Anniversario 916 भारत में पहले से उपलब्ध हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.