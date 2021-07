Ducati Multistrada V4 launched: 18.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में नई बाइक, शानदार लुक; जानें स्पेसिफिकेशन्स

Ducati India ने देश में नई Multistrada V4 को लॉन्च किया है. कंपनी की 170hp फ्लैगशिप ADV दो वेरिएंट्स में आती है, जो V4 और ज्यादा प्रीमियम V4 S हैं. V4 एंट्री लेवल वेरिएंट है, जिसे 18.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है. जबकि V4 S को 23.10 लाख रुपये में खरीदा जा सकेगा. नई लॉन्च की गई Ducati Multistrada V4 में रेड कलर ऑप्शन मिलेगा, जबकि Multistrada V4 S को रेड और ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध किया गया है. V4 S की कीमत 23.30 लाख रुपये है. यह कीमत एक्स-शोरूम है.

नई V4 अगले हफ्ते तक डीलरशिप पर आनी शुरू हो जाएगी.

Ducati Multistrada V4 में 1,158cc V4 Granturismo इंजन है, जो 10,500 rpm पर 170 hp का अधिकतम पावर आउटपुट का उत्पादन करती है. जबकि पीक torque आउटपुट 8,750 rpm पर 125 Nm का है. Ducati ने कहा कि यह इंजन हल्के वजन का है और इसका वजन केवल 66.7 किलोग्राम है. बाइक में चार राइडिंग मोड भी मिलते हैं, जिसमें स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और Enduro मिलेंगे. कंपनी का दावा है कि Multistrada V4 के लिए 60,000 किलोमीटर की वॉल्व क्लीयरिंस इंटरवेल है.

इसके अलावा Multistrada V4 दुनिया में पहली बाइक है, जिसमें फ्रंट और रियर राइडर असिस्टेंस सिस्टम है. हालांकि, भारत में रडार सिस्टम Multistrada V4 S पर स्टैंडर्ड होगा. और Multistrada V4 में पेश नहीं होगा. फ्रंट रडार अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए है, जिससे ब्रेकिंग और एक्सलरेशन कंट्रोल को सुनिश्चित किया जा सकता है. क्योंकि बाइक ऑटोमैटिक तौर पर दूसरे वाहनों से एडजेस्ट की जाती है, जबकि स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 160 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है. दूसरी तरफ, रियर रडार टेक्नोलॉजी ब्लाइंट स्पॉट में आने वाले वाहनों को डिटेक्ट और रिपोर्ट कर सकते हैं. ब्लाइंड स्पॉट वह क्षेत्र होता है, जो रियर व्यू मिरर के जरिए राइडर को नहीं दिखता है.

