Auto Sales: रिवर्स ​गीयर में ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार! जानें जनवरी में क्यों गिरी कारों की बिक्री

January 2020 Auto Sales: ऑटोमोबाइल इं​डस्ट्री के लिए सेल्स के ताजा आंकड़े उत्साहजनक नहीं है. सियाम के आंकड़ों के अनुसार, पैसेंजर्स व्हीकल की घरेलू बिक्री जनवरी 2020 में 6.2 फीसदी की गिरावट देखी गई है. वहीं कारों की बिक्री 8 फीसदी से ज्यादा घटी है. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) का कहना है कि कार खरीदने की बढ़ती लागत, कमजोर मांग और आर्थिक घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर में नरमी रहना और वाहन मांग के चलते सेल्स में गिरावट आई है.

सियाम के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में घरेलू बाजार में कुल 2,62,714 पैसेंजर्स व्हीकल्स की बिक्री हुई. जबकि जनवरी 2019 में यह आंकड़ा 2,80,091 था. इस अवधि में कारों की बिक्री 8.1 फीसदी घटकर 1,64,793 वाहन रही जबकि पिछले साल जनवरी में 1,79,324 कारें बिकी थीं. सियाम ने कहा कि अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों की बिक्री जनवरी में 13.83 फीसदी घटकर 17,39,975 रही जबकि पिछले साल जनवरी में कुल 20,19,253 गाड़ियां बिकी थीं.

GST: जीएसटी दरों पर हो सकता है बड़ा फैसला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, ‘‘जीडीपी वृद्धि दर के नीचे रहने और वाहन रखने की बढ़ती लागत के चलते वाहनों की बिक्री पर दबाव बना हुआ है.’’ देश में एक अप्रैल से बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू होने को देखते हुए मैन्युफैक्चरर ने बीएस-4 से बीएस-6 में बदलाव किया है. इस वजह से वाहनों की कीमत बढ़ी है. वहीं, लागत में वृद्धि के चलते कई कंपनियों ने जनवरी में वाहन की कीमत बढ़ाई हैं.

वढेरा ने कहा, ‘‘ बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की हाल की घोषणाओं से हमें उम्मीद है कि यह वाहनों की बिक्री को बढ़ाएगी और वृद्धि को समर्थन करेगी.’’

सियाम के मुताबिक, समीक्षाधीन अवधि में टू-व्हीलर्स की बिक्री 16.06 फीसदी घटकर 13,41,005 यूनिट रही. जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 15,97,528 यूनिट था. वहीं, इस दौरान बाइक की बिक्री 15.17 फीसदी गिरकर 8,71,886 व्हीकल और स्कूटर की बिक्री 16.21 फीसदी घटकर 4,16,594 रही. जनवरी 2019 में यह आंकड़ा क्रमश: 10,27,766 और 4,97,169 था.

सियाम के अनुसार, जनवरी 2020 में कॉमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 14.04 फीसदी टूटकर 75,289 रही जो जनवरी 2019 में 87,591 थी. सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि तिपहिया वाहन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के वाहनों की थोक बिक्री गिरी है.

