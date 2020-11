Maruti Suzuki Diwali Offer 2020: Vitara Brezza, Alto, Dzire जैसी कारों पर 55000 रु तक की छूट, सोने का सिक्का पाने का भी मौका

Maruti Suzuki Arena Diwali Offer 2020: कई लोग कार खरीदने के अपने प्लान को दिवाली पर पूरा करते हैं. इसकी वजह होती है कि कार कंपनियां फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट और अन्य तरह के ऑफर्स की पेशकश करती हैं. इस दिवाली पर भी विभिन्न कार कंपनियों ने ऑफर्स शुरू कर दिए हैं. मारुति सुजुकी की कारों पर भी ऑफर चल रहे हैं, हालांकि ये डीलर्स की ओर से हैं.

ऑफर्स Maruti Suzuki Arena डीलरशिप के जरिए बिकने वाली कारों पर हैं. ईको कार्गो और इसके एंबुलेंस वर्जन को छोड़कर, अरेना डीलरशिप से किसी भी मारुति कार की बुकिंग पर ग्राहक 2 ग्राम तक का सोने का सिक्का पा सकते हैं. यह सिक्का 22 कैरेट का है और लगभग 9800 रुपये इसकी कीमत बैठती है. ग्राहक चाहे तो सोने का सिक्के के बदले कार की कीमत पर डिस्काउंट पा सकता है. यह पेशकश ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग पर लागू है.

Maruti Suzuki Alto की खरीद पर ग्राहक 48850 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. Vitara Brezza पर 55850 रुपये तक की छूट है. S-Presso पर 50925 रुपये, WagonR पर 40925 रुपये, Celerio पर 51000 रुपये, Dzire पर 41,000 रुपये तक की छूट पाई जा सकती है. Swift कार पर 45,850 रुपये और Eeco पर 40,925 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. मारुति डीलरशिप के ये सभी ऑफर 1-15 नवंबर 2020 के बीच की गई बुकिंग पर मान्य हैं.

दिवाली पर घर लाइए पसंदीदा कार: 2.50 लाख तक सस्ती मिल रही है होंडा Amaze, City और Civic जैसी सेडान

मारुति की बिक्री नवरात्रि में 27 फीसदी बढ़कर 96,700 यूनिट पर पहुंच गई. पिछले साल इस अवधि में मारुति की बिक्री 76,000 वाहन रही थी. वहीं पूरे अक्टूबर माह में कंपनी की बिक्री 18.9 फीसदी बढ़कर 1,82,448 यूनिट पर पहुंच गई. घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 19.8 फीसदी बढ़कर 1,72,862 यूनिट पर पहुंच गई.

(नोट: अलग-अलग वेरिएंट, ग्रेड पर ऑफर्स में अलग-अलग जगहों के आधार पर अंतर हो सकता है. ऑफर्स के बारे में अधिक जानकारी निकटतम मारुति सुजुकी डीलरशिप से ली जा सकती है.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.