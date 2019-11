नवंबर में गाड़ियों पर मिल रहा है 5 लाख तक का डिस्काउंट, Maruti Suzuki, Toyota, Ford दे रही हैं भारी छूट

फेस्टिव सीजन बीत चुका है. दिवाली के बाद क्रिसमस आने पर ही दोबारा त्योहार का सीजन आएगा. लेकिन कार पर डिस्काउंट्स के लिये आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है. नवंबर में बड़ी कार कंपनियां भारी डिस्काउंट दे रही हैं. मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, होंडा और फोर्ड ग्राहकों के लिये बड़े डिस्काउंट ऑफर लेकर आई हैं. टोयोटा की कारों पर 2.3 लाख रुपये तक और होंडा की कारों पर 5 लाख तक का डिस्काउंट ऑफर मौजूद है. आज हम आपको कारों पर मिल रहे इन बड़े डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

मारुति सुजुकी आल्टो 800 पर 60,000 रुपये और आल्टो K10 पर 55,000 रुपये का डिस्काउंट है. इसमें कैश और एक्सचेंज डिस्काउंट शामिल है. मारुति सुजुकी स्विफ्ट के डीजल वर्जन पर 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट है. इसके साथ 5 साल की वारंटी भी मौजूद है. Wagon R पर 55,000 और Celerio पर 85,000 रुपये तक का डिस्काउंट है.

Maruti Suzuki Dzire के पेट्रोल वर्जन पर 50,000 रुपये और डीजल वर्जन पर 83,900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. SUV Vitara Brezza पर 70,000 रुपये की बड़ी छूट है जिसमें 5 साल की वारंटी भी शामिल है. Ignis और Baleno दोनों के पेट्रोल वर्जन पर क्रमश: 45,000 और 65,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. S-Cross पर 50,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है. Ciaz के पेट्रोल और डीजल वर्जन पर क्रमश: 65,000 और 75,000 रुपये का डिस्काउंट है.

नई Hyundai Santro पर 35,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मौजूद है. Grand i10 पर 85,000 रुपये और Elite i20 पर 90,000 रुपये तक के ऑफर्स हैं. Hyundai Verna पर 75,000 रुपये तक की छूट और Elantra और Tucson पर 2.3 लाख तक का डिस्काउंट है जिसमें 1.5 लाख रुपये कैश डिस्काउंट शामिल है. Hyundai Xcent पर 1.05 लाख और Creta पर 95,000 रुपये तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है. नई Venue, Grand i10 Nios और Kona EV पर कोई डिस्काउंट नहीं है.

Honda WR-V पर 55,000 रुपये और BR-V पर 85,000 रुपये का ऑफर मौजूद है. Honda Jazz पर 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. Amaze पर 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मौजूद है. Honda City पर 30,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 32,000 रुपये का एक्सचेंज बेनेफिट मिल रहा है. इसके अलावा Honda Civic पर 2 लाख का कैश बेनेफिट, Honda CR-V (2WD) पर 4 लाख का ऑफर है. सबसे ज्यादा Honda CR-V (4WD) पर 5 लाख का कैश बेनेफिट मिल रहा है.

Toyota Yaris पर 1.5 लाख का कैश डिस्काउंट है. इसके अलावा Toyota Corolla Altis पर 1 लाख का डिस्काउंट है. Toyota Fortuner पर 50,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है. Innova Crysta पर 35,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मौजूद है. Toyota की सबसे नई गाड़ी Glanza पर 25,000 का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है.

Ford Endeavour पर 2.75 लाख का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है. कंपली की पॉपुलर Ford EcoSport पर 50,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस डिस्काउंट है. Ford Aspire पर 55,000 रुपये तक की छूट और Freestyle पर 45,000 रुपये तक की छूट मिल रही है.

