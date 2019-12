2019 Kawasaki बाइक्स मिल रही हैं 1 लाख रु तक सस्ती, Ninja 400 से लेकर Ninja 1000 तक पर ऑफर

Kawasaki दिल्ली, 2019 रेंज कावासाकी बाइक्स पर 1 लाख रुपये तक की छूट का आकर्षक ऑफर दे रही है. इस रेंज में Ninja 400 से लेकर Ninja 1000 तक शामिल हैं. यह लिमिटेड पीरियड ऑफर 31 दिसंबर 2019 या फिर BS-IV 2019 मॉडल्स का स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है. ऑफर के तहत Kawasaki Ninja 400 पर 60000 रुपये की छूट है.

वहीं सबसे ज्यादा 1 लाख रुपये की फ्लैट छूट Ninja 1000 की ऑन रोड कीमत पर मिल रही है. इस लिस्ट में Z650 अकेली स्ट्रीटफाइटर, Versys 650 अकेली ADV और Vulcan S अकेली क्रूजर बाइक है. ऑफर के तहत ज्यादातर निंजा सीरीज बाइक शामिल हैं, जिनमें ZX-6R सुपरस्पोर्ट भी शामिल है.

भारत में Kawasaki लाइनअप की सबसे सस्ती बाइक Ninja 300 पर कोई छूट नहीं मिल रही है. Ninja 400 की इस वक्त एक्स शोरूम कीमत 4.99 लाख और Ninja 400 KRT एडिशन की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 567196 रुपये है. लेकिन 60000 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसे 5,07,196 रुपये में घर लाया जा सकता है.

India Kawasaki ने इस साल अक्टूबर में 2020 Versys 1000 बाइक को 10.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर नए कैंडी लाइम ग्रीन पेंट स्कीम के साथ पेश किया था. कलर अपडेशन के अलावा इस बाइक में और कोई बदलाव नहीं हुआ था. उसी माह कंपनी ने अपडेटेड डिजाइन, रिवाइज्ड पावरट्रेन और नए फीचर्स के साथ Ninja 650 के 2020 वर्जन को भी अनवील किया था. यह बाइक भारत में अगले साल एंट्री कर सकती है.

इसके अलावा कावासाकी ने इटली के मिलान में हुए 2019 EICMA शो में एक ऑल इलेक्ट्रिक बाइक भी पेश की थी. इसकी रेंज लगभग 100 किमी रहने की संभावना है.

