​दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार-टूव्हीलर खरीदना हुआ सस्ता, रोड टैक्स से मिली छूट

दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है. यह जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने दी है. दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, टूव्हीलर, थ्री व्हीलर चलाना सस्ता हो जाएगा. दिल्ली के परिवहन विभाग ने इस बारे में शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया. उसमें कहा गया है कि NCT-दिल्ली के उपराज्यपाल ने तुरंत प्रभाव से बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाला रोड टैक्स हटा दिया है.

गहलौत ने ट्वीट में कहा, ‘दिल्लीवासियों को बधाई! जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई ईवी पॉलिसी की घोषणा करते हुए वादा किया था, दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है. सही इंसेंटिव्स और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर तेजी से शिफ्ट होने में दिल्ली को देश में अगुवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’

Congrats Delhi! As promised by CM @ArvindKejriwal when announcing landmark EV Policy, Delhi govt has EXEMPTED road tax on Battery Operated Vehicles. With right incentives & supporting infra, we are determined to ensure Delhi leads the country in rapid transition to Elec Vehicles pic.twitter.com/XVm9JKYmIE

अरविंद केजरीवाल ने अगस्त में ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी’ लॉन्च की थी. कहा गया था कि इसके तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट देगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इसेंटिव उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लो इंट्रेस्ट लोन भी देगी.

केजरीवाल ने इंसेंटिव्स की घोषणा करत हुए कहा था कि दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टूव्हीलर्स, ऑटो व ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी. यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अलावा होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.