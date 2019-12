2 लाख रु तक सस्ती खरीदें Hyundai की कारें, चल रहा है दिसंबर ऑफर

December 2019 Hyundai Offer: साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो चुका है. साथ ही कारों पर नए माह के नए ऑफर भी शुरू हो गए हैं. इसके चलते सस्ते में कार खरीदने का मौका दिसंबर में भी है. अगर आप Hyundai की कार खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त 2 लाख रुपये तक के फायदों का लाभ उठा सकते हैं. अगर कोई हुंडई की कार EMI पर खरीदना चाहता है तो पहले साल के लिए EMI का सबसे कम लेवल 1234 रु/लाख है. आइए जानते हैं फायदों के बारे में डिटेल…

XCENT: हुंडई एक्सेंट की ​एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.81 लाख रुपये से 8.79 लाख रुपये के बीच है. इस वक्त इस पर 95000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. ये फायदे पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट्स पर स्पेशल कीमत की भी पेशकश की जा रही है, जो कि कॉरपोरेट और एसएमई के लिए है.

ELITE i20: इस कार पर ऑफर के तहत 65000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट पर ये फायदे मिलेंगे. इस कार की एक्स शोरूम कीमत 5.52 लाख रुपये से 9.34 लाख रुपये तक है.

SANTRO: हुंडई की इस कार के पेट्रोल वेरिएंट पर 55000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. सैंट्रो की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 4.30 लाख से 5.79 लाख रुपये तक है.

VERNA: हुंडई की नेक्स्ट जनरेशन वेरना की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 8.17 लाख से 14 लाख रुपये तक है. इस कार पर दिसंबर माह में 60000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट दोनों में उपलब्ध हैं.

GRAND i10: ग्रैंड i10 पर 75000 रुपये तक के फायदे हैं. ये i10 के पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट पर हैं. इस कार की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.79 लाख से 6.50 लाख रुपये तक है.

GRAND i10 NIOS: हुंडई की इस कार के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर 20000 रुपये तक के फायदों की पेशकश की जा रही है. GRAND i10 NIOS की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक है.

TUCSON: हुंडई टकसन की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 18.76 लाख से 27 लाख रुपये तक है. इस कार के पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट पर 2 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.

CRETA: हुंडई क्रेटा पर दिसंबर माह में 95000 रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं. ये पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट पर मिलेंगे. इस कार की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 10 लाख रुपये से 15.67 लाख रुपये तक है.

(नोट: डिस्काउंट और फायदे अलग-अलग जगहों और वेरिएंट्स पर अलग-अलग हो सकते हैं. अधिक जानकारी निकटतम कार डीलर से हासिल की जा सकती है.)

