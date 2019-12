मारुति की कारों पर बंपर ऑफर! Baleno, S-Cross जैसी कारों पर होगी 1.12 लाख रुपये तक की सेविंग

अगर मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की S-Cross, बलेनो, सियाज जैसी लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त अच्छा मौका है. दिसंबर में मारुति की लग्जरी कारों पर ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 1,12,900 रुपये तक की बचत की जा सकती है. बचत में कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और कॉरपोरेट ऑफर शामिल हैं. फायदा उठाने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है.

यह इस लिहाज से भी अच्छा मौका है कि मारुति सुजुकी की सभी कारें जनवरी 2020 से महंगी होने जा रही हैं. कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी के कारण उसने सभी मॉडल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि किस मॉडल की कीमत में कितना इजाफा होगा, यह अभी तक सामने नहीं आया है. इस फैसले के चलते जनवरी से ग्राहकों को नई कार खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.

लग्जरी कारों की बिक्री करने वाले मारुति के प्लेटफॉर्म नेक्सा (NEXA) की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक किस लग्जरी कार पर कितनी बचत की जा सकती है, उसकी डिटेल इस तरह है…

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में S-Cross पर 10000 रुपये की अतिरिक्त छूट है.

नोट: ऑफर और बचत अलग-अलग शहरों और वेरिएंट पर अलग-अलग हो सकते हैं. कॉरपोरेट ऑफर चुनिंदा कॉरपोरेट्स के लिए लागू होंगे. एक्सचेंज ऑफर केवल कंपनी के ट्रूवैल्यू (True Value)आउटलेट्स में वैलिड हैं. अ​धिक जानकारी के लिए अपने निकटतम मारुति सुजुकी डीलर से संपर्क करें.

