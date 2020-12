Maruti, Hyundai और Tata की कार सस्ते में लाएं घर, 1 लाख रु तक की मिल रही छूट

दिसंबर की शुरुआत के साथ ही साल 2020 खत्म होने की ओर बढ़ चला है. साल के आखिरी महीने में ग्राहक कार खरीद का अपना सपना पूरा कर सकें, इसके लिए कार कंपनियां ईयर एंड बेनिफिट्स की पेशकश कर रही हैं. मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स ने ऑफर्स की घोषणा कर दी है. ग्राहक इनकी कारों को 1 लाख रुपये तक सस्ते में घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं तीनों कार कंपनियों की पेशकश के बारे में…

मारुति की S-Presso पर 15000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 6,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट और पुरानी कार एक्सचेंज कर नई एसप्रेसो खरीदने पर 15000 रुपये की अतिरिक्त छूट है. सिलेरियो पर 25000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. कॉरपोरेट डिस्काउंट 6000 रुपये का है. वैगन आर पर 8000 रुपये का डिस्काउंट है लेकिन इसके सीएनजी ट्रिम्स पर 13000 रुपये की छूट है. सभी वेरिएंट पर एक्सचेंज बोनस 15000 रुपये है. Swift पर 20000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 15000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है. Dzire पर 9500 रुपये की नकद छूट और 20000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है.

हुंडई सैंट्रो पेट्रोल पर 50000 रुपये तक के फायदे हैं. ग्रैंड आई10 और ग्रैंड आई10 नियोस के पेट्रोल व डीजल दोनों वेरिएंट्स पर 60000 रुपये तक के फायदे, ऑरा पेट्रोल/डीजल पर 70000 रुपये तक और एलांट्रा पेट्रोल/डीजल वेरिएंट पर 1 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. इसके अलावा हुंडई सरकारी कर्मचारियों को 8000 रुपये का एक्सक्लूसिव एलटीसी ऑफर दे रही है. मेडिकल प्रोफेशनल्स, चुनिंदा कॉरपोरेट्स, एसएमई, टीचर्स और सीए के लिए स्पेशल ऑफर है.

दिसंबर में टाटा की कारों पर 65000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. इन फायदों में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस आदि शामिल हैं. लेकिन इनका फायदा केवल हैरियर, नेक्सॉन, टियागो और टिगोर पर ही लिया जा सकता है. ​टाटा टियागो पर 25000 रुपये तक के फायदे हैं, जिसमें 15000 रुपये की नकद छूट और 10000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है. टिगोर पर 15000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 15000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट पर 15000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है.

हैरियर एसयूवी के मामले में डार्क एडिशन और Camo Edition XZ+ व XZA+ को छोड़कर अन्य सभी वेरिएंट पर 25,000 रुपये की नकद छूट है. इसके अलावा 40000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है. वहीं हैरियर डार्क एडिान और Camo Edition XZ+ व XZA+ मॉडल पर केवल 40,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस का फायदा लिया जा सकता है.

