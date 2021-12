December 2021 car discounts: Maruti Suzuki अपनी गाड़ियों पर दे रही है बंपर डिस्काउंट, जानें किस कार पर कितनी कर सकते हैं बचत

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपने ग्राहकों को कई शानदार ऑफर दे रही है. यहां हमने सभी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया है.

दिसंबर में कार कंपनियां अपने ग्राहकों को कई तरह का डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं.

December 2021 car discounts: साल के आखिरी महीने दिसंबर में सभी कार कंपनियां ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचना चाहती हैं. इसके लिए वे अपने ग्राहकों को कई तरह का डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं. भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) भी अपने ग्राहकों को कई शानदार ऑफर दे रही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इन ऑफर्स की घोषणा नहीं की है. हालांकि, डीलरशिप ने इन डिस्काउंट ऑफर्स को कन्फर्म किया है. यहां हमने बताया है कि कंपनी अपनी किन गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट ऑफर कर रही है. Maruti Suzuki Alto 800 सभी ऑफर्स में सबसे किफायती जापानी कार निर्माता कंपनी की ऑल्टो 800 है. इसे वर्तमान में 30,000 रुपये तक की कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस और 2,500 रुपये के कॉर्पोरेट बेनिफिट के साथ पेश किया जा रहा है. Maruti Suzuki S-Presso इस छोटी SUV को कस्टमर्स अक्सर इसके फंकी लुक्स और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के लिए पसंद करते हैं. इस महीने, S-Presso को 33,000 रुपये तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है, जिसमें 15,000 रुपये का कैश बेनिफिट और 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है. इसके अलावा, 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा. Maruti Suzuki Eeco मारुति सुजुकी ईको एकमात्र वैन है जो कार निर्माता के पास अभी अपने लाइनअप में है. इसे 28,000 रुपये के बेनिफिट्स के साथ खरीदा जा सकता है. इसमें 15,000 रुपये का कैश बेनिफिट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. Skoda Price Hike: स्कोडा की सभी कारों के बढ़ेंगे दाम, जनवरी से 3 फीसदी महंगी हो जाएंगी कंपनी की कारें Maruti Suzuki WagonR मारुति सुजुकी वैगन आर भारत में कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से एक है. फिर भी, कंपनी इस महीने WagonR को खरीदने पर 33,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. छूट में 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपये का कैश बेनिफिट और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. Maruti Suzuki Celerio Celerio को अभी न्यू जनरेशन में लॉन्च किया गया है. हालांकि, इसे 5,000 रुपये के कैश बेनिफिट और 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ खरीदा जा सकता है, जो डीलर की ओर से दिया जा रहा है. Maruti Suzuki Swift मारुति सुजुकी स्विफ्ट को भारत में काफी पसंद किया जाता है. इसमें एक रेव-हैप्पी मोटर है. वर्तमान में, स्विफ्ट को 20,000 रुपये तक के कैश बेनिफिट और 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ-साथ 3,000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट के साथ खरीदा जा सकता है. Maruti Suzuki Dzire स्विफ्ट पर आधारित सेडान – डिजायर भी शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध है. इस महीने डिजायर खरीदने पर 10,000 रुपये का कैश बेनिफिट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट लागू है. Nissan year-end discounts: इन मॉडलों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, बचा सकते हैं लाखों रुपये Maruti Suzuki Vitara Brezza मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है. फिर भी, यह 10,000 रुपये के कैश बेनिफिट के साथ उपलब्ध है, जबकि एक्सचेंज बोनस 15,000 रुपये तक जाता है. साथ ही, विटारा ब्रेज़ा पर 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी मिल रहा है. Maruti Suzuki Ignis मारुति सुजुकी के आउटलेट की नेक्सा चेन की सबसे छोटी और सबसे किफायती पेशकश इग्निस है. इसे 5,000 रुपये के कैश बेनिफिट और 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा, इसमें 2,500 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है. Maruti Suzuki Baleno यह प्रीमियम हैचबैक 33,000 रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध है. इस डील में 20,000 रुपये तक का कैश बेनिफिट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. Maruti Suzuki Ciaz मारुति सुजुकी की सी-सेगमेंट सेडान – सियाज, 25,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये की कैश बेनिफिट के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा, Ciaz की खरीद पर 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी लागू है. Maruti Suzuki S-Cross इस महीने एस-क्रॉस पर 50,000 रुपये की छूट मिल सकती है, जिसमें 20,000 रुपये का कैश बेनिफिट, 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. नो डिस्काउंट कंपनी XL6 और Ertiga जैसे मॉडलों पर छूट नहीं दे रही है. साथ ही, ऑल्टो, एस-प्रेसो, वैगनआर, ईको और अर्टिगा के सीएनजी ट्रिम्स की खरीद पर कोई डिस्काउंट लागू नहीं है. (Article: Mohit Bhardwaj)

