सस्ते में खरीदें Datsun Go, Go+ और redi-GO, 55000 रु तक की है छूट; सोना जीतने का भी मौका

Datsun और Nissan India ने अपनी कारों पर अगस्त माह के ऑफर की पेशकश कर दी है. ऑफर के तहत एक लकी निसान कस्टमर के लिए कार खरीद पर 100 फीसदी कैशबैक पाने का मौका है. इस लकी कस्टमर का चुनाव कंपनी की ​पूरे भारत में मौजूद डीलरशिप्स से अगस्त में कार बुक कराने वाले ग्राहकों में से किया जाएगा. Nissan Kicks SUV पर 65000 रुपये तक के फायदे हैं, जिनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस व लॉयल्टी बोनस शामिल है.

वहीं डैटसन की कारों पर अगस्त माह में 55000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. Datsun Go पर 20000 रुपये की नकद छूट और 20000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट है. इसके अलावा 10000 रुपये का कॉरपोरेट ऑफर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए अतिरिक्त 5000 रुपये की छूट भी है.

Datsun Go+ MPV पर 15000 रुपये का फ्लैट कैश डिस्काउंट और 20000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है. redi-Go कार पर 30000 रुपये तक के फायदे हैं. इसेमं 15000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 10000 रुपये का लॉयल्टी बोनस है. इतना ही नहीं निसान या डैटसन की कार बुक खरीदने वाले ग्राहकों के पास 1 लाख रुपये का सोना जीतने का भी मौका है. एक लकी विनर का चुनाव लकी ड्रॉ से होगा. रिजल्ट सितंबर में आएगा.

