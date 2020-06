अब घर बैठे खरीदिए फेवरेट ‘Bullet’, शोरूम जाने का झंझट खत्म; Royal Enfield करेगी डोरस्टेप डिलिवरी

Royal Enfield ने अपने बाइक लवर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस बाइक खरीद की सुविधा शुरू की. यानी अब अपनी पंसदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक को खरीदने के लिए आपको कंपनी के शोरूम में जाने की जरूरत नहीं होगी. आप घर बैठे-बैठे इसे ऑर्डर कर सकेंगे. कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ग्राहक संतुष्टि को बेहतर करने और अधिकतम सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने कुछ पहलें की हैं, जो कॉन्टैक्टलेस परचेज व सर्विस एक्सपीरियंस की पेशकश करती हैं. कई डिजिटल व ऑनलाइन सुविधाओं और ‘एट योर डोरस्टेप’ सर्विस के जरिए कंपनी ग्राहकों को अवरोध रहित खरीद उपलब्ध कराना चाहती है.

घर बैठे-बैठे बाइक खरीदने क लिए ग्राहक कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक का चुनाव कर सकते हैं, उसके बाद बाइक को टेस्ट राइड के लिए घर मंगा सकते हैं. बाइक की ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी रॉयल एनफील्ड वेबसाइट पर ही मौजूद है. बाइक को बुक करने से पहले वेरिएंट व रंग का चुनाव, जेनुइन एक्सेसरीज सिलेक्ट की जा सकती है. इसके बाद ग्राहक निकटतम रॉयल एनफील्ड डीलरशिप से संपर्क कर सकता है और ईपेमेंट विकल्प से भुगतान कर सकता है. ईपेमेंट विकल्प कंपनी की सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है. इसके बाद बाइक को ग्राहक के घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा.

रॉयल एनफील्ड सर्विस ऑन व्हील्स भी शुरू कर रही है. यह ऐसी मोटरसाइकिलों का फ्लीट है, जो ग्राहक के घर जाकर व्हीकल की सर्विसिंग करेंगी. सर्विस ऑन व्हील्स मोटरसाइकिलों में टूल्स, इक्विपमेंट और जेनुइन स्पेयर पार्ट कैरी करने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं. ये ग्राहक के घर पर ​सभी टिपिकल सर्विस और रिपेयर रिक्वारमेंट्स को 90 फीसदी तक पूरा कर सकती हैं. इन्हें रोडसाइड असिस्टेंस व्हीकल्स के तौर पर भी लगाया गया है.

Service on Wheels में अधिकृत रॉयल एनफील्ड टेक्निशियंस रहते हैं, जो सभी सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं. कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए ग्राहक के पास ईपेमेंट का विकल्प होगा. सर्विस ऑन व्हील्स बाइक्स सभी डीलरशिप्स पर जुलाई तक उपलब्ध हो जाएंगी.

अगर ग्राहक अपनी बाइक को सर्विस सेंटर भेजना चाहता है तो कंपनी ने सैनिटाइजेशन व डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कड़े सुरक्षा निर्देश लागू किए हुए हैं. मोटरसाइकिल पिकअप व ड्रॉप की सुविधा भी चुनिंदा शहरों में दी जाएगी. रॉयल एनफील्ड के सभी स्टोर व सर्विस सेंटर सभी सुरक्षा एहतियातों का पालन करेगे, जिनमें जगह, डिस्प्ले व टेस्ट व्हीकल्स का सैनिटाइजेशन; फेसमास्क अनिवार्यता और एंट्रेंस पर स्टाफ व विजिटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग शामिल है. स्टोर और सर्विस सेंटर पर सभी कमर्शियल ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन/डिजिटल पेमेंट में स्वीकार किए जाएंगे. कस्टमर लाउंज और अपैरल ट्रायल रूम बंद रहेंगे.

Royal Enfield ने पूरे भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को फिर से खोल दिया है और कामकाज शुरू कर दिया है. कंपनी ने बयान में कहा कि देश में इसके 90 फीसदी से ज्यादा रिटेल आउटलेट फिर शुरू हो चुके हैं. कंपनी की फैसिलिटीज, कार्यालय और स्टोर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप 22 मार्च से 5 मई तक बंद थे. 6 मई से कंपनी अपने कमर्शियल व मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को चरणबद्ध तरीके से धीरे—धीरे शुरू करने लगी.

अब भारत में रॉयल एनफील्ड के 850 से ज्यादा स्टोर और 425 स्टूडियो स्टोर बिक्री व सर्विस के लिए ऑपरेशनल हैं. इनमें से ज्यादातर स्टोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, जबकि कुछ शहरों में स्टोर स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप आंशिक रूप से या अल्टरनेट दिनों पर काम कर रहे हैं.

