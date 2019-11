1.61 लाख रु में Hyundai Creta के बन जाएंगे मालिक, 86000 रु में Xcent आ जाएगी घर, यहां है मौका

कार लेना चाहते हैं लेकिन बजट आड़े आ रहा है तो सेकंड हैंड कार मार्केट का रुख भी कर सकते हैं. यूज्ड या सेकंड हैंड कार मार्केट भारत में भी काफी बड़ा हो चला है. कई कार कंपनियों का अपना यूज्ड कार प्लेटफॉर्म या शोरूम है. इनमें से एक हुंडई (Hyundai) भी है. हुंडई के H प्रॉमिस (H Promise) शोरूम पर सर्टिफाइड व नॉन-सर्टिफाइड दोनों तरह की यूज्ड हुंडई कारें मौजूद हैं. सर्टिफाइड यूज्ड कारों पर 1 साल/20000 किमी कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस, 2 फ्री सर्विस मिलती है.

यूज्ड कार मॉडल के नाम, किस साल का मॉडल है, गाड़ी कितना किमी चल चुकी है, इन सभी डिटेल के साथ मौजूद रहती है. इसके अलावा गाड़ी कौन सी बार बेची जा रही है, यह डिटेल भी मौजूद रहती है. एच प्रॉमिस पर हुडई कारों को मंथली EMI पर खरीदने का ऑप्शन भी है.

3 साल पुरानी यूज्ड हुंंडई i10 H प्रॉमिस प्लेटफॉर्म पर 1 लाख रुपये में मिल रही है. वहीं 3 साल पुरानी ग्रैंड i10 H प्रॉमिस पर 1.11 लाख रुपये में उपलब्ध है. नई ग्रैंड i10 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 579,428 रुपये से शुरू है.

2 साल पुरानी यूज्ड हुंडई क्रेटा H प्रॉमिस प्लेटफॉर्म पर 1.61 लाख रुपये की कीमत में मौजूद है. इस कार के ब्रांड न्यू मॉडल की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 999990 रुपये से शुरू है.

नई एंलाट्रा की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1,589,000 रुपये से शुरू है. इसके 4 साल पुराने यूज्ड मॉडल को H प्रॉमिस से 7.21 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है.

Skoda Rapid पर मिल रही है भारी छूट, बचत से आ जाएगी Royal Enfield Bullet 350

नई नेक्स्ट जनरेशन वेरना की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 817,867 रुपये से शुरू है. H प्रॉमिस शोरूम से 2011 मॉडल यूज्ड वेरना को 2.46 लाख रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं.

5 साल पुरानी यूज्ड हुंडई i20 H प्रॉमिस शोरूम पर 1.21 लाख रुपये में मौजूद है. वहीं 3 साल पुरानी i20 एक्टिव को H प्रॉमिस से 4.71 लाख रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं. i20 एक्टिव के नए मॉडल की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 774,035 रुपये से शुरू है.

सैंट्रो की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 429,990 रुपये से शुरू है. H प्रॉमिस से यूज्ड 2012 मॉडल सैंट्रो को 1.26 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है.

4 साल पुरानी यूज्ड हुंडई Xcent H प्रॉमिस प्लेटफॉर्म पर 86000 रुपये में मिल रही है. इस कार के ब्रांड न्यू मॉडल की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 581,078 रुपये से शुरू है.

एच प्रॉमिस पर कुछ ऐसी हुंडई कारें भी हैं, जिनकी कंपनी ने भारत में बिक्री बंद कर दी है. इनमें इऑन, SANTA FE, सोनाटा और ACCENT शामिल हैं.

नवंबर में गाड़ियों पर मिल रहा है 5 लाख तक का डिस्काउंट, Maruti Suzuki, Toyota, Ford दे रही हैं भारी छूट

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.