अब घर पर हो जाएगी बाइक, स्कूटर की सर्विसिंग; CredR ने लॉन्च की डोरस्टेप सर्विस

यूज्ड टू-व्हीलर ब्रांड CredR ने डोरस्टेप बाइक सर्विसिंग सर्विस ‘CredR Care’ लॉन्च की है. इसके साथ ही कंपनी ने ऑनडिमांड बाइक सर्विसिंग सेगमेंट में एंट्री कर ली है. क्रेडआर ने सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत के अनुसार बढ़ती होम-सर्विसेज और ग्राहकों द्वारा दैनिक जीवन में टू-व्हीलर के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इस सर्विस को लॉन्च किया है. क्रेडआर रिफर्बिश्ड यूज्ड टू-व्हीलर्स उपलब्ध कराती है.

कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, ‘CredR Care’ देश के चार महानगरों- बेंगलुरू, दिल्ली-एनसीआर, जयपुर और पुणे में लॉन्च की गई है. क्रेडआर केयर के जरिए उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार घर या ऑफिस में ही टूव्हीलर सर्विसिंग पा सकते हैं.

कंपनी डोरस्टेप सर्विसिंग के तहत टूव्हीलर ओनर अपनी बाइक मॉडल के हिसाब से पैकेज सिलेक्ट कर सकेंगे. कंपनी उपभोक्ता से बाइक मॉडल पूछने के साथ उनकी सुविधा के अनुसार सर्विसिंग की तारीख और समय तय करती है. कंपनी सर्विस के दौरान इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं या वाहन में लगने वाले पुर्जों व अन्य सामान और कीमत के मामले में पूरी पारदर्शिता बरतती है. सर्विसिंग ट्रेंड ऑटो एक्सपर्ट करेंगे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व स्वच्छता के सभी मानकों का पालन किया जाएगा.

क्रेडआर के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर शशिधर नंदीगम ने कहा, फुल-स्टेक यूज्ड टू-व्हीलर ब्रांड के तौर पर टूव्हीलर सर्विसिंग में जाने का कदम हमारी सहज प्रगति है. बाइक रिफर्बिशमेंट और मेंटीनेंस के क्षेत्र में हमारी दक्षता हमें इस कदम के लिए संपूर्ण बनाती है. सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को देखते हुए टू-व्हीलर्स की बढ़ती बिक्री के बाद हम आश्वस्त हैं कि ऑन-डिमांड, डोरस्टेप सर्विसिंग में भी वृद्धि होगी.

