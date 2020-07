यूज्ड टू-व्हीलर पर 1 साल की वॉरंटी! इस कंपनी ने निकाला ऑफर, इंजन-गियरबॉक्स के नुकसान पर 100% कवर

प्रमुख यूज्ड टू-व्हीलर ब्रांड क्रेडआर (CredR) अपने शोरूम्स से बिकने वाले प्रत्येक यूज्ड टू-व्हीलर पर 12 महीनों की विस्तृत वारंटी दे रहा है. इस ऑफर के तहत बिकने वाले यूज्ड टू-व्हीलर के इंजन या गियर बॉक्स में किसी भी नुकसान पर 100 फीसदी कवर दिया जाएगा. इंजन और गियर बॉक्स के लगभग 40 महत्वपूर्ण पुर्जों पर कवरेज के साथ इस वॉरंटी के तहत एक साल में 12,000 रुपये तक की बचत होने का दावा किया गया है. 12 महीनों की संपूर्ण वॉरंटी में टू-व्हीलर की चार जरूरी सर्विसेज भी शामिल हैं. ये सर्विसेज क्रेडआर के अधिकृत सर्विस सेंटर्स के व्यापक नेटवर्क पर दी जाएंगी.

जारी बयान के मुता​बिक, सभी प्रमुख शहरों में अनलॉक लागू होते ही लोगों की एक बड़ी संख्या ने वायरस के संक्रमण के डर से आने—जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निजी परिवहन का रुख कर लिया है. क्रेडआर ने लॉकडाउन-1 से अनलॉक-1 के बीच इसकी मांग में 200 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. मानसून के साथ-साथ ऑन-रोड यूज में वृद्धि के कारण टू-व्हीलर में अचानक होने वाले और महंगे नुकसानों को कवर करने के लिए क्रेडआर 12 महीनों की वॉरंटी की पेशकश कर रही है.

क्रेडआर के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर शशिधर नंदीगम के मुताबिक, क्रेडआर एक फुलस्टेक व्यापार है, जो बड़े पैमाने पर मेकैनाइज्ड रिफर्बिशमेंट सेंटर संचालित करता है और टू-व्हीलर्स को बेचने से पहले रिफर्बिश करने के लिए कुशल ऑटो एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेता है. हमारे रिफर्बिश्ड टू-व्हीलर्स की गुणवत्ता हमें हमारे ग्राहकों को छह से 12 महीनों की गारंटी देने का विश्वास देती है, जो कोई अन्य कंपनी नहीं दे सकती.

आगे कहा कि बाइक खरीद की प्रक्रिया ने पिछले पांच साल में मानक स्थापित किए हैं और इस प्रक्रिया में रियल टाइम के आधार पर सुधार होते रहते हैं. यह नई सेवा हमारे ग्राहकों को हमारी विशेषज्ञता का, टू-व्हीलर को 12 महीनों तक अच्छी हालत में रखने में और हाल ही में लॉन्च हमारी बाईबैक प्लस योजना के अंतर्गत एक साल बाद ही अच्छी कीमतों पर वापस हमें ही बेचने का लाभ प्रदान करेगी.

क्रेडआर ने हाल ही में ऑनलाइन बुकिंग और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी फीचर शुरू किया है. दूर-दराज के ग्राहक बाइक खरीदने के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और उसे घर पर ही मंगा सकते हैं. इसके साथ ही क्रेडआर प्रत्येक टू-व्हीलर के साथ पेपर ट्रांसफर कराने में सहयोग और बीमा की सुविधा भी प्रदान करती है.

क्रेडआर फ्रेंचाइजी मॉडल पर क्रेडआर ब्रांडेड रिटेल शोरूम्स का संचालन करती है. ये शोरूम्स पुणे, बेंगलुरू, दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, कोटा और हैदराबाद में स्थित हैं. इन शोरूम्स पर सर्वश्रेष्ठ कीमतों पर यूज्ड रिफर्बिश्ड टूव्हीलर्स मिलते हैं.

