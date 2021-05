Auto प्रोडक्शन पर कोरोना की मार; मारुति के बाद Hero Motocorp में 16 मई तक सभी प्लांट बंद, शेयर लुढ़का

Hero MotoCorp Plant Shutdown: आटो कंपनियों पर कोरोना वायरस के दूसरे लहर की मार पड़ने लगी है. मारुति सुजुकी के बाद अब टू व्हीलर्स बनाने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Moto Corp) ने भी 16 मई तक अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने का निर्णय लिया है. इस दौरान ग्लोबल पार्ट्स सेंटर (GPC) भी बंद रहेंगे. पहले कंपनी ने 9 मई तक टेम्परेरी शटडाउन की बात कही थी, लेकिन अब इसे 16 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस एलान से आज कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है. इसके पहले कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भी 16 मई तक अपने प्लांट के टेम्परेरी शटडाउन का एलान किया था.

हीरो मोटोकॉर्प द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 16 मई तक बंद रखने के एलान से कंपनी के शेयर में आज गिरावट आई है. हीरो मोटोकॉर्प का शेयर आज करीब 1 फीसदी लुढ़ककर 2832.50 रुपये के भाव पर आ गया. इसके पहले शुक्रवार को शेयर 2860.80 रुपये पर बंद हुआ था. आज का हाई 2879 रुपये रहा है.

फिलहाल कोरोना वायरस का असर अब कंपनियों के प्रोडक्शन पर भी पड़ रहा है. देश भर में हीरो मोटोकॉर्प के प्लांट कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे. कंपनी के GPC यानी ग्लोबल पार्ट सेंटर में भी प्रोडक्शन बंद रहेगा. जानकारी के अनुसार कंपनी के सभी प्लांट और जीपीसी बारी-बारी से 7 दिनों के लिए बंद रहेंगे. यह फैसला 9 मई से 16 मई तक के लिए लिया गया है. वहीं कौन सा प्लांट कब बंद होगा यह वहां के हालात को देखकर तय किया जाएगा. प्लांट बंद होने के दौरान कंपनी वहां जरूरी मेंटिनेंस करेगी.

हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि इस बंदी में नीमराना स्थित ग्लोबल पार्ट्स सेंटर (जीपीसी) और जयपुर स्थित आरएंडडी संयंत्र – सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (सीआईटी) भी शामिल हैं. कंपनी ने पिछले महीने हरियाणा स्थित धारूहेड़ा और गुरुग्राम, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, उत्तराखंड में हरिद्वार, राजस्थान में नीमराना, और गुजरात में हलोल सहित अपने सभी छह विनिर्माण इकाइयों में कामकाज अस्थाई रूप से बंद करने की घोषणा की थी. इन संयंत्रों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 90 लाख यूनिट है.

कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और कारोबार की निरंतरता बनाए रखने के लिए योजना के साथ तैयार है. हालात सुधरने के साथ ही जल्द से जल्द परिचालन शुरू कर सकती है. सभी सुविधाएं 16 मई को फिर से शुरू हो सकती हैं. कॉरपोरेट आफिस के बारे में कंपनी ने कहा कि बहुत कम संख्या में कर्मचारियों को जरूरी सेवाओं की निरंतरता के लिए रोटेशन के आधार पर कार्यालयों में अनुमति दी गई है. ज्यादातर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम हैं.

हीरो मोटोकॉर्प को चौथी तिमाही में 865 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है. ऑपरेशन से रेवेन्यू 8,686 करोड़ रुपए का रहा है. कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल इयर के लिए प्रति शेयर 25 रुपए अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है. स्पेशल डिविडेंड के तौर पर भी प्रति शेयर 10 रुपए डिविडेंड दिया जाएगा. कंपनी ने कहा कि यह स्पेशल डिविडेंड टू व्हीलर का कुल प्रोडक्शन 10 करोड़ के पार जाने पर दिया गया है. कोरोना के दौर में भी स्कूटर और मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है.

