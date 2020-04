कोरोना वायरस से 25% तक गिर सकती है कार सेल्स, Q1 में लगेगा 50% तक का झटका: MG मोटर

Corona Impact: कोरोना वायरस की मार से चालू वित्त वर्ष (2020-21) में देश में वाहनों की बिक्री 25 फीसदी तक घट सकती है. एमजी मोटर इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पिछले साल के निचले आधार प्रभाव के बावजूद इस महामारी संकट की वजह से घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री में अच्छी-खासी गिरावट आएगी. एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव चाबा ने कहा कि अप्रैल-जून की अवधि में यह स्वास्थ्य संकट चरम पर रहने की आशंका है.

ऐसे में इस तिमाही में वाहन बिक्री में 40 से 50 फीसदी की गिरावट आ सकती है. उन्होंने कहा कि उद्योग की दृष्टि से मुझे लगता है कि बुरी स्थिति में इस वित्त वर्ष में वाहन बिक्री 25 फीसदी घटेगी. यदि स्थिति थोड़ी अच्छी रहती है, तो वाहन बिक्री में 11 फीसदी की गिरावट आएगी.

यह पूछे जाने पर कि उद्योग इस संकट से कैसे बाहर निकल सकेगा, चाबा ने कहा कि अप्रैल, मई और जून में किसी भी परिदृश्य में बिक्री में कम से कम 40 से 50 फीसदी की गिरावट आना तय है. उन्होंने कहा, ‘‘अप्रैल-जून की अवधि काफी महत्वपूर्ण रहेगी. आप अधिक अनिश्चितता देखेंगे. इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के मामले चरम पर होंगे. उम्मीद की जानी चाहिए कि जून से हमें सुरंग के अंत में कुछ रोशनी दिखने लगेगी.’’

आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि जुलाई-सितंबर की तिमाही में अर्थव्यवस्था लंगड़ाते हुए एक नई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ेगी. उस समय वाहन उद्योग और अन्य उद्योगों के समक्ष प्रमुख मुद्दा यह होगा कि मांग कैसे बढ़ाई जाए. संभवत: उस समय ग्राहक तैयार नहीं होंगे. वे कार नहीं खरीदेंगे. चाबा ने कहा कि ऐसे में उस समय उद्योग को सरकार के समर्थन की जरूरत होगी.

