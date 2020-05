लॉकडाउन: कार/बाइक की करानी है सर्विसिंग, Droom घर पर देगा सुविधा; 499 रु से पैकेज शुरू

कोविड19 (COVID19) लॉकडाउन के चलते ज्यादातर लोगों के व्हीकल पिछले डेढ़ महीने से घर में ही पार्क हैं. लंबे वक्त तक कार, बाइक के इस्तेमाल में न आने से उनकी बैटरी, फ्यूल पंप, टायर, इग्निशन आदि में दिक्कत पैदा होने लगती है. उन्हें स्टार्ट करने में भी मुश्किल हो सकती है. इसलिए न चल रहे व्हीकल को भी पर्याप्त देखभाल की जरूरत होती है.

इसी को देखते हुए ऑनलाइन ऑटोमोबाइल लेन-देन मार्केटप्लेस ड्रूम ने एक अनूठी सर्विस ‘जम्पस्टार्ट-ऑटोकेयर’ शुरू की है. इस सर्विस के जरिए आप लॉकडाउन खुलने के बाद अपने घर पर अपने व्हीकल के मेंटीनेंस से जुड़ी सर्विस पा सकते हैं. जम्पस्टार्ट की डोरस्टेप सर्विस 499 रुपये से शुरू है और टूव्हीलर व फोरव्हीलर, दोनों तरह के वाहनों के लिए डिजाइन की गई है. फ्लीट कंपनियां, आरडब्ल्यूए, अस्पताल, लॉजिस्टिक्स प्रदाता, निजी और सार्वजनिक बस मालिक, कम्यूट देने वाले होटल, गैरेज आदि सभी इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं.

– स्कूटर/बाइक- 499 रु

– सुपरबाइक- 699 रु

– हैचबैक कार- 999 रु

– सेडान कार- 1299 रु

– SUV- 1599 रु

जम्पस्टार्ट सर्विस में टायरों का रखरखाव, महत्वपूर्ण कार्यों की जांच और ऑयल व ल्यूब्रिकंट टॉप-अप के साथ-साथ लंबे वक्त से बंद पड़े व्हीकल को स्टार्ट करना आदि शामिल है. मुख्य जंप स्टार्ट डिवाइस पैकेज के अलावा यूजर टोइंग, गैस फिल, फ्लैट टायर की मरम्मत, प्रेशर वॉटर क्लीनिंग और ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, कूलंट आदि की टॉप-अप सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

जम्पस्टार्ट सर्विस का फायदा लेने के लिए droom.in/jumpstart या ड्रूम ऐप का इस्तेमाल करना होगा. यूजर्स वाहन, लोकेशन, मेन सर्विस और इस प्रक्रिया में किसी भी एड-ऑन सेवाओं को चुन सकते हैं. वे अपनी सुविधा के अनुसार टाइम स्लॉट चुन सकते हैं और भुगतान की पुष्टि कर सकते हैं या बाद में भुगतान कर सकते हैं. इसके बाद ड्रूम इस काम को करने के लिए एक इको-निंजा या तकनीशियन नियुक्त करता है, जो सर्विसिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित ग्राहक को इको जम्प स्टार्ट रिपोर्ट देता है. ग्राहक तकनीशियन को मौके पर अपने मौजूदा पैकेज में जोड़कर किसी भी अतिरिक्त सेवा को करने को भी कह सकता है. वर्तमान में ड्रूम के पास हजारों इको तकनीशियन हैं, जो भारत के अधिकांश टॉप शहरों में यह सेवा प्रदान करते हैं.

