ऑटो कंपनियों को लगा कोरोना का ‘करंट’, मार्च में Maruti और Hyundai की बिक्री 47% गिरी

Automobile sales: मार्च माह में ऑटोमोबाइल कंपनियों को कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) से तगड़ा झटका लगा है. मारुति सुजुकी, हुंडई आदि कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की मार्च 2020 में बिक्री 47 फीसदी घटकर 83,792 यूनिट रह गई. एमएसआई ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल मार्च में 1,58,076 यूनिट गाड़ियां बेची थीं. कंपनी की घरेलू बिक्री मार्च 2019 की 1,47,613 यूनिट की तुलना में 46.4 फीसदी घटकर मार्च 2020 में 79,080 यूनिट रह गई.

इस दौरान ऑल्टो और वैगनआर जैसी छोटी कारों की बिक्री 15,988 यूनिट रही, जो पिछले साल इसी महीने में 16,826 यूनिट थी. इस तरह छोटी कारों की बिक्री में पांच फीसदी की कमी आई. स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडल वाले कॉम्पैक्ट खंड में बिक्री 50.9 फीसदी घटकर 40,519 यूनिट रही. इसी तरह विटारा ब्रेज़ा, एस-क्रॉस और एर्टिगा सहित यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 53.4 फीसदी घटकर 11,904 यूनिट रही. कंपनी ने कहा कि इस दौरान निर्यात में 55 फीसदी की कमी आई.

हुंडई मोटर इंडिया की मार्च में बिक्री 47.21 फीसदी गिरी. कंपनी ने 32279 वाहन बेचे, जबकि पिछले साल मार्च में कंपनी की बिक्री 61150 यूनिट की रही थी. हुंडई की फरवरी में बिक्री 48910 वाहनों की रही थी. कंपनी की डॉमेस्टिक बिक्री मार्च 2020 में 40.69 फीसदी गिरकर 26300 यूनिट की रही, जो मार्च 2019 में 44350 यूनिट थी.

एमजी मोटर इंडिया ने कहा कि मार्च 2020 में उसकी खुदरा बिक्री 1,518 यूनिट रही, जिसमें 116 जेडएस ईवी और 1,402 हेक्टर एसयूवी शामिल हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा, “एमजी हेक्टर और एमजी जेडएस ईवी, दोनों ने भारतीय कार बाजार में अपनी छाप छोड़ी है. विश्व स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद एमजी मोटर अपने ग्राहकों की सेवा जारी रखे हुए है.” एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव चबा ने कहा, “फरवरी में हमारी बिक्री प्रभावित हुई थी, जबकि लॉकडाउन की घोषणा से पहले मार्च के दौरान स्थिति में सुधार हुआ था.”

किया मोटर्स इंडिया ने मार्च 2020 में 8583 कारें बेचीं. इसमें सेल्टोस की 7466 यूनिट और कार्निवल की 1117 यूनिट शामिल हैं. मार्च में कंपनी का एक्सपोर्ट 2585 यूनिट का रहा. किया मोटर्स मार्च में भी देश की नंबर 3 कार कंपनी रही. वहीं सेल्टोस लगातार तीसरी बार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई. इसे अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी कुल बिक्री 81784 यूनिट हो गई है.

Input: PTI

