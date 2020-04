लॉकडाउन में Hero Motocorp लाई डिजाइन चैलेंज, घर बैठे-बैठे XPulse 200 बाइक जीतने का मौका; करना होगा ये काम

हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने लॉकडाउन के इस दौर में एक क्रिएटिव पहल लॉन्च की है. इसका नाम ‘Hero CoLabs- द डिजाइन चैलेंज’ है. इस चैलेंज में कंपनी ने फैन्स, छात्रों, प्रोफशनल्स आदि से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मोटरसाइकिल के लिए ग्राफिक्स डिजाइन तैयार कर भाग लेने को कहा है. जीतने वाले को टॉप प्राइज के तौर पर हीरो की XPulse 200 बाइक मिलेगी.

हीरो मोटोकॉर्प के इस चैलेंज को लॉन्च होने के बाद से अब तक 1600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं. ‘Hero CoLabs- द डिजाइन चैलेंज’ दो कैटेगरी में होगा. चैलेंज में भाग लेने वालों को Hero Splendor+ के लिए ग्राफिक्स (चैलेंज #1) या हीरो टी शर्ट/हीरो राइडिंग जैकेट (चैलेंज #) या दोनों डिजाइन करने होंगे.

हीरो के इस चैलेंज में भाग लेने के इच्छुक लोग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट heromotocorp.com या माइक्रोसाइट herocolabs.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं. एंट्रीज के सबमिशन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल 2020 है. एंट्रीज के सबमिशन के बाद हीरो मोटोकॉर्प टॉप 50 डिजाइन्स को वोटिंग के लिए अपनी माइक्रोसाइट पर पोस्ट करेगी. चैलेंज में भाग लेने वालों को भी अपनी डिजाइन्स को अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करने का मौका दिया जाएगा ताकि वे अपनी एंट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हासिल कर सकें. विजेताओं का निर्णय माइक्रोसाइट पर मिली वोटिंग के रिजल्ट और कंपनी द्वारा गठित इंटर्नल ज्यूरी करेंगे.

Showcase your design skills and stand a chance to win the Indian Motorcycle of the Year 2020 #Xpulse200

MG Hector के डीजल वर्जन को मिला BS-VI अपग्रेड, 45000 रु तक बढ़ गई कीमत

विनर के लिए ग्रैंड प्राइज Hero XPulse 200 बाइक है. फर्स्ट रनर अप को 10000 रुपये की हीरो एक्सेसरीज या वाउचर्स मिलेंगे. सेकंड रनर अप को हीरो स्मार्ट सनग्लासेज मिलेंगे. इसके अलावा 15 स्पेशल मेन्शंस में से हर किसी को 500 रुपये के वाउचर दिए जाएंगे. इन इनामों के अलावा हीरो मोटोकॉर्प कुछ एंट्रीज को अपने प्रॉडक्शन में इस्तेमाल करेगी.

‘Hero CoLabs- द डिजाइन चैलेंज’ के विजेताओं, रनर अप्स और स्पेशल मेंशंस की घोषणा 5 मई 2020 को हीरो मोटोकॉर्प के सोशल ​मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी. चैलेंज 1 और चैलेंज 2 के लिए इनाम अलग-अलग रहेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.