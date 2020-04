किया मोटर्स (Kia Motors) की SUV टेल्युराइड (Telluride) ने हाल ही में वर्ल्‍ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY) 2020 का खिताब अपने नाम किया है. इसे अपनी खूबियों के लिए काफी वाहवाही भी मिली है. Kia Telluride नॉर्थ अमेरिका और किया के कई अन्य ग्लोबल बाजारों में उपलब्ध है. इस कार ने अभी भारत में दस्तक नहीं दी है लेकिन किया की सेल्टोस (Seltos) से इसकी काफी खूबियां मिलती जुलती हैं.

सेल्टोस किया मोटर्स इंडिया की भारत में पेश की गई पहली कार है. यह काफी पॉपुलर भी हुई है. सेल्टोस की भारत में एक्स शोरूम कीमत 9.89 लाख से 16.29 लाख रुपये तक है. आइए जानते हैं कि वर्ल्‍ड कार ऑफ द ईयर Telluride और सेल्टोस में क्या-क्या समानताएं हैं-

– UVO के साथ 10.25 इंच एचडी टचस्‍क्रीन: 10.25 इंच हाई-रिजॉल्‍यूशन डिस्‍प्‍ले नेविगेशन, ऑडियो, ड्राइविंग रियर व्‍यू मॉनीटर और पार्किंग गाइडेंस के लिए डेटा दर्शाता है. कस्‍टमाइजेबल स्‍क्रीन एक बार में दो व्‍यू में बंट सकती है. मैप्‍स पर जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं.

– UVO लिंक टेलीमैटिक्‍स (स्‍मार्टफोन रिमोट इंजन स्‍टार्ट): यूवीओ एडवांस्‍ड कनेक्‍ट फीचर में 5 श्रेणियां हैं- नेविगेशन, सेफ्‍टी एंड सिक्‍योरिटी, व्‍हीकल मैनेजमेंट, रिमोट कंट्रोल एवं कन्‍वीनिएंस. फ्‍यूचरस्टिक UVO कनेक्‍ट सिस्‍टम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पावर्ड वॉइस रिकग्निशन सर्विस भी है, जो कि एक सुरक्षित एवं स्‍मार्टर कनेक्‍टेड कार एक्‍सपीरिएंस देती है.

– एप्‍पल कारप्‍ले एवं एंड्रॉयड ऑटो: एप्‍पल कारप्‍ले एवं एंड्रॉयड ऑटो के साथ, कोई भी अपने स्‍मार्टफोन को कार से कनेक्ट कर सकता है. इससे वॉइस कमांड के जरिए कॉल कर सकता है या टेक्‍स्‍ट भेज सकता है, गूगल मैप्‍स का इस्‍तेमाल कर सकता है, अपना पसंदीदा संगीत सुन सकता है, प्रिडिक्टिव नेविगेशन प्राप्त कर सकता है और विभिन्‍न ऐप्‍स के साथ सिरी वॉइस कंट्रोल का इस्‍तेमाल कर सकता है.

– सराउंड व्‍यू मॉनीटरिंग (360 डिग्री व्‍यू कैमरा): ड्राइविंग व्‍यू मॉनीटर के साथ 360 डिग्री व्‍यू कैमरा सिर्फ सहूलियत ही नहीं बढ़ाता बल्कि कार चलाने के दौरान सुरक्षा भी बढ़ाता है.

– 7 इंच कलर TFT क्‍लस्‍टर: एडवांस 17.78 सेमी (7.0 इंच) कलर डिस्‍प्‍ले क्‍लस्‍टर विभिन्‍न डिटेल्ड जानकारी जैसे टायर प्रेशर, ब्‍लाइंड व्‍यू मॉनीटर मुहैया कराता है और कार केबिन के लुक को फ्‍यूचर‍स्टिक बनाता है।.इससे ड्राइविंग के दौरान डिस्‍ट्रैक्‍शन कम होता है और सुविधा बढ़ती है.

– 2nd रो डोर सनशेड्स कर्टेन्‍स कार में बैठे लोगों को तेज धूप से सुरक्षित रखता है.

– ड्राइवर की मदद के लिए UVO के साथ ऑटो डिमिंग रियर व्‍यू मिरर और बटन्‍स

– एलईडी हैडलाइट्स, एलईडी फॉग लैम्‍प्‍स, एलईडी टेल लाइट्स

– एचयूडी ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है, यह ड्राइवर के देखने की रेखा के मूवमेंट को कम करता है.

आ गई Mahindra Scorpio BSVI, 60000 रु तक हुई महंगी; मिलेंगे ये बदलाव

– वेंटिलेटेड सीटें: एर्गोनॉमिक ढंग से डिजाइन की गई वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें फैंस और छोटे परफोरेशंस का इस्तेमाल करती हैं ताकि ड्राइवर और आगे की सीट के यात्री को आराम रहे.

– वायरलेस स्‍मार्टफोन चार्जर: चार्जिंग पैड बिना किसी वायर के आपको कंपैटिबल मोबाइल फोन चार्ज करने की सुविधा देता है.

– इलेक्ट्रिक सनरूफ

– ब्‍लाइंड व्‍यू मॉनीटर (BVM): ब्‍लाइंड व्‍यू मॉनीटर (BVM), टर्न सिग्‍नल एक्‍टीवेट होने पर मिरर-माउंटेड कैमरा से इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर के अंदर कार के ब्‍लाइंड स्‍पॉट को लाइव वीडियो के जरिए दर्शाता है.

– हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनीटर: टायर-प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्‍टम (TPMS) सभी चारों टायरों में इनफ्‍लेशन प्रेशर पर लगातार नजर रखकर प्रिवेंटिव सेफ्‍टी को मापता है. किसी भी टायर का प्रेशर उल्लिखित रेंज से नीचे जाने पर इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर में वॉर्निंग लाइट दिखती है.

– HAC (हिल-स्‍टार्ट असिस्‍ट कंट्रोल): हिल-स्‍टार्ट असिस्‍ट कंट्रोल (HAC) तिरछी पहाड़ी पर गाड़ी रुकने पर इसे दोबारा स्टार्ट करने पर अतिरिक्‍त सुरक्षा प्रदान करता है. यह वाहन को ढलान पर पीछे जाने से रोकता है. जब ड्राइवर अपने पैर को ब्रेक पेडल से एक्‍सीलरेटर पर ले जाता है तो यह दो सेकंड के लिए ब्रेक्‍स को अप्‍लाई कर काम करता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.