Maruti Suzuki Production Dip: चिप की किल्लत ने बढ़ाई समस्या, अगस्त में 8% घटा उत्पादन, इस महीने सिर्फ 40% बनेगी गाड़ियां

Chip Shortage Effect on Auto Industry: सेमीकंडक्टर (चिप) की किल्लत के चलते इस त्योहारी सत्र में यात्री वाहनों की बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है. कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) का उत्पादन अगस्त में 8 फीसदी तक घट गया. वाहन कंपनी ने आज बुधवार 8 सितंबर को यह जानकारी दी है. नियामकीय फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी ने अगस्त महीने में 1,13,937 गाड़ियों का उत्पादन किया जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,23,769 गाड़ियों का था. उत्पादन में गिरावट की मुख्य वजह सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज रही. जुलाई में कंपनी का उत्पादन सालाना आधार पर 58 फीसदी बढ़कर 1,70,719 यूनिट्स रहा था.

सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप होते हैं जिनके जरिए नियंत्रण और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट किया जाता है. इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल से लेकर कंप्यूटर और मोबाइल फोन समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी किया जाता है. दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अब नए मॉडल्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी व ड्राइवर एसिस्ट, नेविगेशन और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक फीचर्स जैसे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ आ रहे हैं.

पिछले महीने के आखिरी दिन 31 अगस्त को मारुति सुजुकी ने ऐलान किया था कि चिप की किल्लत के चलते सितंबर में हरियाणा और गुजरात के प्लांट्स में नॉर्मल आउटपुट के मुकाबले महज 40 फीसदी ही उत्पादन होगा. गुरुग्राम और मानेसर प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 15 लाख यूनिट्स की है. इसके अलावा सुजुकी मोटर गुजरात की का सालाना उत्पादन क्षमता 7.5 लाख यूनिट्स की है. सुजुकी मोटर गुजरात पूरी तरह से जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की इकाई है जो मारुति सुजुकी इंडिया को कार सप्लाई करती है. चिप की किल्लत के चलते सुजुकी मोटर गुजरात ने अगस्त में उत्पादन कटौती का ऐलान पहले ही कर दिया था. इसके अलावा सुजुकी मोटर गुजरात ने प्लांट में कुछ मैन्यूफैक्चरिंग लाइन्स में एक ही शिफ्ट में उत्पादन करने का फैसला किया था.

