Auto Expo 2020: HAVAL ब्रांड के साथ चीन की GWM ने भारत में रखा कदम, 2021 में लॉन्च करेगी दो मॉडल

चीन की ग्रेट वॉल मोटर 2021 में भारत में एंट्री करने वाली है. GWM भारत में HAVAL एसयूवी और GWM ईवी ब्रांड्स के साथ कदम रखेगी. कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पेश किया और एलान किया कि वह 2021 में भारतीय बाजार में बिक्री शुरू करेगी. इसके लिए GWM 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी. कंपनी के मुताबिक, HAVAL एसयूवी की चीन में पिछले लगातार 10 सालों से नंबर वन पोजिशन है. इसका ग्लोबल सेल्स वॉल्यूम 60 लाख है.

वर्तमान में कंपनी Haval, ग्रेट वॉल EV और ग्रेट वॉल पिकअप ब्रांड्स की मालिक है. GWM की योजना भारतीय ऑटोमो​बाइल इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क स्थापित करने की है. GWM को उम्मीद है कि वह भारतीय ग्राहकों के साथ कभी न खत्म होने वाले रिश्ते बना सकेगी. कंपनी ने अपने हैवल कॉन्सेप्ट एच का ग्लोबल प्रीमियर किया. साथ ही कॉन्सेप्ट व्हीकल- विजन 2025 को भारत में पेश किया. कंपनी ने जो अन्य मॉडल्स शोकेस किए, उनमें हैवल ब्रांड के तहत H9, F7, F7x, F5 और GWM ईवी ब्रांड के तहत आईक्यू व आर1 रहे.

इसके अलावा जीडब्ल्यूएम के पवेलियन में लीथियम आयन बैटरी, हैवल इंटेलीजेंट होम, हैवल इंटेलीजेंट सेफ्टी डिस्प्ले और ग्रेट वॉल ऑटोनोमस ईवी भी शोकेस हुए.

कंपनी 1 अरब डॉलर का भारत में निवेश चरणबद्ध तरीके से करेगी. इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पावर बैटरीज व इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का प्रॉडक्शन, व्हीकल व कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कवर होंगे. इसके साथ ही कंपनी की योजना भारत में 3000 प्रत्यक्ष रोजगार देने की है.

जनवरी की शुरुआत में GWM ने जनरल मोटर इंडिया की तालेगांव फैक्ट्री को खरीदने का समझौता किया है. इस वक्त 60 से ज्यादा देशों और रीजन्स में GWM के सेल्स नेटवर्क मौजूद हैं. इसे रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य पूर्व में स्थित 5 क्षेत्रीय मार्केटिंग सेंटर्स का सपोर्ट है.

