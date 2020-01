Auto Expo 2020: चीन की GWM शोकेस करेगी कई व्हीकल्स, नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी की दिखाएगी झलक

चीन की दिग्गज SUV मैन्युफैक्चरर ग्रेट वॉल मोटर (GWM) Auto Expo 2020 में कई प्रॉडक्ट और टेक्नोलॉजी शोकेस करेगी. यह भारतीय बाजार में इसकी एंट्री का हिस्सा होगा. कंपनी Haval ब्रांड के तहत SUVs, Haval Concept H और कॉन्सेप्ट व्हीकल Haval Concept Vision 2025 को शोकेस करेगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रॉडक्ट्स, इंटेलीजेंट सेफ्टी व कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इनोवेशंस और एडवांस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स को भी शोकेस किया जाएगा.

Haval H Concept टीजर इमेज से यह Haval F7 SUV जैसा दिखता है. यह SUV रूस और चीन जैसे देशों में बिक्री के लिए मौजूद है. Haval H Concept, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड Endeavour को टक्कर दे सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में F7 SUV 1.5 लीटर और 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है.

Concept Vision 2025 की बात करें तो इसने 2019 में शंघाई इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जीबीयान में ग्लोबल डेब्यू किया था. GWM के चेयरमैन Wei Jianjun ने बयान में कहा कि यह हमारे लिए गर्व का पल है क्योंकि हम भारत के व्हीकल मार्केट में एंट्री करने वाले हैं. हम भारत में असीमित संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं. यह हमारे लिए अहम बाजार है.

Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, चेतक और iQube से कम है कीमत; जानें रेंज और स्पीड की डिटेल्स

कंपनी की योजना भारतीय ऑटोमो​बाइल इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क स्थापित करने की है. GWM को उम्मीद है कि वह भारतीय ग्राहकों के साथ कभी न खत्म होने वाले रिश्ते बना सकेगी. वर्तमान में कंपनी Haval, ग्रेट वॉल EV और ग्रेट वॉल पिकअप ब्रांड्स की मालिक है.

जनवरी की शुरुआत में GWM ने जनरल मोटर इंडिया की तालेगांव फैक्ट्री को खरीदने का समझौता किया है. इस वक्त 60 से ज्यादा देशों और रीजन्स में GWM के सेल्स नेटवर्क मौजूद हैं. इसे रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य पूर्व में स्थित 5 क्षेत्रीय मार्केटिंग सेंटर्स का सपोर्ट है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.