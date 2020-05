COVID-19: सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खरीदनी है कार, 4 लाख से कम में 5 बेस्ट ऑप्शन

कोरोना वायरस (Coronavirus) के डर और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से बच रहे हैं. जिन लोगों को घर से बाहर जाना पड़ रहा है वे जहां तक संभव हो सके, अपने वाहन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचेंगे. अगर आप भी सार्वजनिक वाहनों में ट्रैवल करने से बचने के लिए कम बजट में अपनी कार खरीदना चाहते हैं तो इसके ​ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं. भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी, रेनॉ, डैटसन ने 4 लाख रुपये से कम एक्स शोरूम कीमत में गाड़ियां उपलब्ध करा रखी हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में…

4 लाख रुपये के अंदर Alto के STD, STD (O), LXI, LXI (O), VXI, VXI+ वेरिएंट आते हैं. ये सभी पेट्रोल वेरिएंट हैं और इनकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 294800 रुपये से 389600 रुपये तक है. Alto का 796 सीसी 12 वॉल्व, 3 सिलिंडर इंजन 35.3 केडब्ल्यू पावर और 69 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Alto के पेट्रोल वर्जन का माइलेज 22.05 केएमपीएल है. Alto में ड्युअल एयरबैग, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, एबीएस+ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

इस कार के STD, STD (O) वेरिएंट क्रमश: 370500 रुपये और 376500 रुपये की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत में आते हैं. S-Presso में BS6 कंप्लायंट 998 cc, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है जो 50 केडब्ल्यू पावर और 90Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. S-Presso का माइलेज STD, STD (O) वेरिएंट के लिए 21.4 kmpl है. इस कार में ड्युअल एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए बजर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन, इमोबिलाइजर, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

बीएस6 इको के Eeco 5 star STD, Tour V 5 star STD और Eeco Cargo Petrol वेरिएंट 4 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं. ये तीनों पेट्रोल वेरिएंट हैं और इनकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत क्रमश: 3.80 लाख, 383800 और 391500 रुपये है. इको का 1196सीसी पेट्रोल इंजन 54 kW पावर और 98 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. इको का पेट्रोल वर्जन 16.11 केएमपीएल का माइलेज देता है. गाड़ी में ड्राइवर एयरबैग, एबीएस+ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर सेफ्टी फीचर्स हैं.

Renault Kwid के STD 0.8, RXE 0.8 और RXL 0.8 ट्रिम की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत क्रमश: 292290, 362290 और 392290 रुपये है. क्विड के इन तीनों ट्रिम में 799सीसी 3 सिलिंडर इंजन है, जो 54 पीएस पावर और 72 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. सेफ्टी फीचर्स में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, ड्राइवर एयरबैग, एबीएस+ईबीडी, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवरस्पीड अलर्ट, रियर इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीट बेल्ट्स, रियर डोर चाइल्ड लॉक शामिल हैं.

हाल ही में Datsun Go का बीएस6 कंप्लायंट मॉडल आया है. इस कार की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू है, जो कि डी ट्रिम के लिए है. बीएस6 Datsun Go में 1.2 लीटर DOHC 12 वॉल्व 3 सिलिंडर, 1198सीसी पेट्रोल इंजन है. 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह 68hp/104Nm का आउटपुट देता है. कार का माइलेज 19.02 केएमपीएल है. Datsun Go में रियर पार्किंग असिस्ट सेंसर्स, सेंट्रल लॉकिंग, इमोबिलाइजर, ड्युअल एयरबैग, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS+ EBD+ ब्रेक असिस्ट, साइड क्रैश एंड पैडस्ट्रेन प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

