ये हैं भारत की सबसे सस्ती कारें, 3 लाख से कम है कीमत

व्हीकल मार्केट में भले ही SUV और लग्जरी कार सेगमेंट में लगातार लॉन्चिंग हो रही हों लेकिन छोटी कार सेगमेंट भी बरकरार है. कम बजट में अपनी कार खरीदने का सपना रखने वालों के लिए कार कंपनियों ने सस्ती छोटी कारें मार्केट में मौजूद रखी हैं. कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कारों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है. ऐसे में हो सकता है कि कम बजट वाले लोग छोटी कारों की ओर रुख करें. 3 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत के अंदर भी नई कार खरीदी जा सकती है. मारुति सुजुकी, रेनॉ और डैटसन ब्रांड के 3 मॉडल इस बजट में उपलब्ध हैं.

Datsun redi-GO BS6 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें 2.83 लाख से शुरू होकर 4.77 लाख रुपये तक हैं. ये कीमतें नॉन मैटेलिक कलर्स के​ लिए हैं. मैटेलिक कलर्स के लिए ग्राहक को और 3000 रुपये देने होंगे. Datsun redi-GO BS6 में दो इंजन विकल्प हैं. इसका 800cc इंजन 53hp पावर और 72Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. वहीं 1.0 लीटर इंजन 66hp और 91Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन मिलेगा. 1.0 लीटर इंजन में AMT ट्रांसमिशन के साथ कार 22kmpl और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 21.7kmpl का माइलेज देगी. वहीं 800cc इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज 20.71kmpl होगा.

सेफ्टी फीचर्स में ड्राइवर एयरबैग, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड तौर पर हैं. टॉप वेरिएंट्स में पैसेंजर एयरबैग भी दिया गया है. कंपनी का कहना है कि Datsun redi-GO BS6 फ्रंटल, ऑफसेट व पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन नॉर्म्स कंप्लायंट है.

Hyundai ने लॉन्च की BS6 डीजल Elantra, 18.7 लाख रु से शुरू है कीमत; पावर और फीचर्स की डिटेल

Renault Kwid की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 292290 रुपये से शुरू है. 3 लाख रुपये के अंदर आने वाले क्विड मॉडल में 799cc 3 सिलिंडर BS6 इंजन है, जो 54 PS पावर और 72 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. सेफ्टी फीचर्स में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, ड्राइवर एयरबैग, ABS+EBD, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवरस्पीड अलर्ट, रियर इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीट बेल्ट्स, रियर डोर चाइल्ड लॉक शामिल हैं.

Alto की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 294800 रुपये से शुरू है. 3 लाख रुपये के अंदर आपको इसका पेट्रोल वेरिएंट मिलेगा. Alto का 796cc 12 वॉल्व, 3 सिलिंडर BS6 पेट्रोल इंजन 35.3 KW पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Alto के पेट्रोल वर्जन का माइलेज 22.05 kmpl है. Alto में ड्युअल एयरबैग, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS+EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.