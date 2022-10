Car Tyre Maintenance Tips: दुर्घटनाओं से बचने के लिए टायर की निगरानी जरूरी, ये 5 टिप्स आएंगे काम

कार के टायर को मेंटेन बनाए रखने के लिए यहां 5 टिप्स बताए गए हैं

कार के टायर को मेंटेन बनाए रखना बेहद जरूरी है.

Car Tyre Maintenance Tips : कार के टायरों के रखरखाव को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. इसका सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए. क्योंकि ये इकलौता ऐसा पार्ट है जो रोड के लगातार कॉन्टैक्ट में रहता है. अगर इसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, तो कार में सफर करने वाला शख्स को मुश्किल आ सकती है. कई बार कार के टायर के रखरखाव को नज़रअंदाज़ करना दुर्घटना का कारण भी बन सकता है. ऐसी अनहोनी घटनाएं न होने पाए उसके लिए, यहां कुछ अहम टिप्स दिए गए हैं. इन जरुरी बातों पर अमल कर आप अपने कार के टायरों को अच्छी तरह से मेंटेन बनाए रख सकते हैं. टायरों की नियमित निगरानी करें सफर पर निकलने से पहले एक नजर कार के टायरों को अच्छी तरह देख लें. अगर आपके कार का टायर अपने सामान्य आकार से थोड़ा सा भी अलग नजर आए या उसमें कहीं किसी प्रकार की खरोंच, गड्ढा या कोई दरार दिखाई दे तो उसे तुरंत चेक कराकर ठीक करवा लें. Google Chrome यूजर्स को भारत सरकार की चेतावनी, साइबर अटैक से बचने के लिए फौरन करें ये काम टायर का प्रेसर देख लें टायर का प्रेसर चेक करना भी बेहद जरुरी है. कार के टायरों पर नियमित घुमाते समय यह भी चेक कर लें कि उसका प्रेसर परफेक्ट है या नहीं. अगर प्रेसर कम होगा तो देखकर ही समझ आ जाएगा. वैसे एक आम नियम है कि हफ्ते में एक बार टायर का प्रेसर चेक कर लेना चाहिए. और अगर आप लंबी दूरी के सफर पर निकल रहे हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले एक बार कार के टायर के प्रेसर को जरुर चेक कर लें. टायरों की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग चेक कर लें कार के टायरों की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को देखना बिल्कुल भी न भूलें. अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो असमान टायर होने से उसके जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही यह व्हीकल की स्टीयरिंग और हैंडलिंग से जुड़ी समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकती है. टायर के असमान होने से ट्रैक्शन में मुश्किल आ सकती है. कार के टायरों की अलाइनमेंट बिगड़ने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है. इन सब अनहोनी घटनाओं से बचने के लिए कार में बैठकर सफर पर निकलने से पहले टायरों के अलाइनमेंट और बैलेंस को जरुर चेक कर लें. Tata MF ने लॉन्च किया निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं निवेश, चेक डिटेल कार के पहियों का रोटेशन देख लें टायरों की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की तरह पहियों के रोटेशन को भी देख लेना जरूरी है. ड्राइव या स्टीयर करते वक्त कार के अगले और पिछले पहिए के घुमाव का पैटर्न अलग-अलग होता है. ऐसे में थोड़ी दूर चलाकर देख लें की आगे और पीछे के पहिए सही तरीके से अपनी जगह रोटेट कर रहे हैं या नहीं. इस्तेमाल भी चेक कर लें अंत में यह देख लें कि आखिरी बार टायर कब बदला गया था और उस टायर को लगने के बाद कार से कितनी दूरी की सफर की गई है. इन अहम बातों को ध्यान में रखकर आकलन करें. (Article : Rajkamal Narayanan)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.