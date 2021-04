Car Discount: Nissan Kicks पर 80 हजार रुपये तक का डिस्काउंट, इस तरह उठा सकते हैं पूरा फायदा

Car Discount: दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी निसान अपनी Nissan Kicks पर बंपर ऑफर दे रही है. इस ऑफर के तहत 80 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. निसान डीलर्स कार पर 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट दे रही हैं और 50 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रही हैं. इसके अलावा ग्राहकों के Cibil Score के आधार पर ग्राहकों को अतिरिक्त 10 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है.

गाड़ियों पर डिस्काउंट्स से उनकी बिक्री में तेज उछाल आता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण Hyundai है जिसने अपनी कारों पर भारी छूट दिया तो पिछले महीने मार्च 2021 में उसकी बिक्री सालाना आधार पर 100 फीसदी बढ़ गई. इसी कड़ी में Nissan India की निसान मैग्नाइट की बिक्री भी बहुत बढ़ गई जबकि पिछले कुछ महीने में इसके भाव में बढ़ोतरी हुई.

निसान की एक और कार Datsun पर भी ग्राहकों को आकर्षक छूट मिल रहा है. इस पर ग्राहकों को सीधे 15 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा Datsun Products पर 50 हजार रुपये का एक्सचेंज बेनेफिट भी मिल रहा है. सिबिल स्कोर के आधार पर अतिरिक्त 7 हजार रुपये का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. Datsun Go हैचबैक पर 40 हजार रुपये का ऑफर मिल रहा जिसमें 20 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट और 20 हजार रुपये का एक्चेंज बोनस शामिल है. Datsun Go और Go+ पर सिबिल से जुड़ा कोई बेनेफिट्स नहीं मिलेगा.

निसान मैग्नाइट पर ग्राहकों को कोई डिस्काउंट्स नहीं मिल रहा है और इस पर 3-4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है. डीलर्स के मुताबिक इसके टॉप मॉडल्स की मांग बहुत अधिक है. ग्राहक खुद की गाड़ी के टर्बो वर्जन को सीवीटी में अपग्रेड कर रहा है. यह दो पेट्रोल इंजनस् में उपलब्ध है, टर्बो के साथ या इसके बिना 1 लीटर का यूनिट्स. स्टैंडर्ड के तौर पर इसमें 5-स्पीड ट्रांसमिशन है लेकिन टर्बो कंवर्टर सिर्फ टर्बो के साथ उपलब्ध है.

