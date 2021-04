Tata Motors की इन कारों पर 65 हजार रुपये तक मिल रही है छूट, 30 अप्रैल तक ऑफर

टाटा मोटर्स की लोकप्रियता लोगों के बीच तेजी से बढ़ रही है. पिछले महीने मार्च 2021 की बात करें तो बिक्री के मामले में तीन सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार थी. कंपनी की “New Forever” रेंज की गाड़ियों खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है जिसके चलते टाटा मोटर्स की बिक्री में इजाफा हुआ. अब कार खरीदारों के लिए टाटा मोटर्स एक आकर्षक ऑफर लेकर आई है जिससे उनके लिए अप्रैल 2021 बेहतरीन हो जाएगा. डीलर्स Tata Harrier पर 65 हजार रुपये तक की छूट दे रहे हैं.

सीएएमओ, डार्क एडीशन, एक्सजेडप्लस और एक्सजेडएप्लस को छोड़कर इस कार के सभी वैरिएंट्स पर 25 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा 40 हजार रुपये का एक्चेंज बोनस है. यह ऑफर हाल ही में लांच टाटा सफारी पर उपलब्ध नहीं है.

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में सबसे छोटी कार Tata Tiago है. इसे खरीदने पर ग्राहकों को 15 हजार रुपये की छूट मिलेगी. अगर कार एक्सचेंज के जरिए खरीद रहे हैं तो अतिरिक्त 10 हजार रुपये तक की छूट हासिल कर सकते हैं. इस प्रकार टाटा टियागो पर अधिकतम 25 हजार रुपये तक का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. टियागो में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो या तो 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के साथ बाजार में उपलब्ध है.

टियागो के बूटेड वर्जन Tigor Sedan पर 15 हजार का कैश बेनेफिट मिल रहा है यानी 15 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा 15 हजार रुपये का एक्सचेंज बेनेफिट भी मिलेगा.

टाटा मोटर्स की एक और पॉपुलर कार है Tata Nexon SUV जिस पर डीलर्स कोई ऑफर नहीं दे रही है. हालांकि अगर एक्सचेंज के जरिए यह कार खरीद रहे हैं तो नेक्सॉन पर 15 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं. यह ऑफर भी सिर्फ नेक्सॉन के डीजल वर्जन पर उपलब्ध है. नेक्सॉन 1.2 लीटर का टर्बो नेट्रोल या 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन विकल्प के रूप में उपलब्ध है. इन इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या एएमटी को पेयर्ड किया जा सकता है.

