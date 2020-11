दिवाली पर खरीदनी है कार, 4 लाख रु के अंदर ये मॉडल रहेंगे बेस्ट; साथ में फेस्टिव ऑफर के फायदे

दिवाली पर कार खरीदने का प्लान है लेकिन बजट 4 लाख रुपये तक ही है, तो भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं. मारुति, Datsun, रेनॉ और क्विड के 5 मॉडल 4 लाख रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत में उपलब्ध हैं. इसके अलावा इस वक्त कार कंपनियों ने फेस्टिव सीजन के ऑफर निकाले हुए हैं,​ जिनके चलते आप इन्हें छूट या फायदों के साथ खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं 4 लाख रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत में किन कारों में से चुनाव किया जा सकता है…

इस कार की एक्स शोरूम दिल्ली कीमतें 2.83 लाख से शुरू होकर 4.77 लाख रुपये तक हैं. ये कीमतें नॉन मैटेलिक कलर्स के​ लिए हैं. मैटेलिक कलर्स के लिए ग्राहक को और 3000 रुपये देने होंगे. Datsun redi-GO BS6 में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं. कार का 800cc इंजन 53hp पावर और 72Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मौजूद है. वहीं 1.0 लीटर इंजन 66hp और 91Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन है. 1.0 लीटर इंजन में AMT ट्रांसमिशन के साथ Datsun redi-GO 22kmpl और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 21.7kmpl का माइलेज देती. 800cc इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज 20.71kmpl है.

Datsun redi-GO के सेफ्टी फीचर्स में ड्राइवर एयरबैग, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड तौर पर हैं. टॉप वेरिएंट्स में पैसेंजर एयरबैग भी दिया गया है. कंपनी का कहना है कि Datsun redi-GO BS6 फ्रंटल, ऑफसेट व पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन नॉर्म्स कंप्लायंट है.

Alto की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 294800 रुपये से लेकर 436300 रुपये तक है. Alto पेट्रोल और सीएनजी विकल्प में आती है. Alto का 796cc 12 वॉल्व, 3 सिलिंडर BS6 पेट्रोल इंजन 35.3 KW पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Alto के पेट्रोल वर्जन का माइलेज 22.05 kmpl है. सीएनजी वर्जन में इंजन 30.1 kW पावर और 60 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सीएनजी वर्जन में माइलेज 31.59 किमी/किग्रा है. Alto में ड्युअल एयरबैग, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS+EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

S-Presso की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 370500 रुपये से शुरू होकर 513500 रुपये तक है. यह पेट्रोल और सीएनजी वर्जन में आती है. S-Presso में 1.0 लीटर, 3 ​सिलिंडर पेट्रोल इंजन है. इसका आउटपुट 68bhp और 90Nm का है. सीएनजी वर्जन में इंजन 58bhp पावर और 78Nm टॉर्क आउटपुट देता है. कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. 5-speed AMT सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वैकल्पिक तौर पर है. S-Presso का माइलेज स्टैंडर्ड व LXi वेरिएंट के लिए 21.4 kmpl और VXI, VXI+, AGS वेरिएंट्स के लिए 21.7 kmpl होने का दावा है. सीएनजी वर्जन में माइलेज 31.2 किमी/किग्रा है. S-Presso में ड्युअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए बजर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन, इमोबिलाइजर, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक, फोर्स लिमिटर के साथ सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

Renault की Kwid कार की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 299800 रुपये से लेकर 512700 रुपये तक है. क्विड का 799cc 3 सिलिंडर BS6 इंजन है, जो 54 PS पावर और 72 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. इसके अलावा 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन भी है, जो 68 PS पावर और 98 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ मैनुअल और AMT गियरबॉक्स में से चुनाव किया जा सकता है. सेफ्टी फीचर्स में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, ड्राइवर एयरबैग, ABS+EBD, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवरस्पीड अलर्ट, रियर इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीट बेल्ट्स, रियर डोर चाइल्ड लॉक शामिल हैं.

