कार खरीदते हुए अब ग्राहक नहीं देखते कीमत, लुक और फीचर्स पर देते हैं ध्यान

भारतीय कार खरीदारों के व्यवहार में अब बदलाव आ रहा है. अब कार खरीदते समय लोग कीमत की बजाय वाहन के लुक और फीचर्स से आकर्षित होते हैं. यह कहना है JD Power की एक स्टडी का. स्टडी के मुताबिक अगर बिक्री से संतुष्ट होने की बात करें तो पहला नंबर हुंडई का है. इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा का स्थान आता है.

इस स्टडी के मुताबिक ग्राहकों की प्राथमिकता अब फंक्शनैलिटी से हटकर उसके लुक पर आ गई है. JD Power 2019 India Sales Satisfaction Index में कहा गया है कि अब खरीदार वाहन की स्टाइलिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. इसमें ग्राहक कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लुक को ध्यान में रखते हैं. इसमें 2018 के मुकाबले 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

उसके बाद ग्राहक कार खरीदते हुए परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता को देखते हैं, इन दोनों में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद कार की टेक्नोलॉजी का नंबर आता है. इसमें 2018 के मुकाबले 5 पीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, जिन चीजों को अब लोग उतना महत्त्व नहीं दे रहे हैं, उनमें कार की कीमत और उसके लिये फाइनेंसिंग शामिल हैं. दोनों इंडेक्स में 4 फीसदी गिरे हैं.

स्टडी पर JD Power के डायरेक्टर और इंडिया हेड Kaustav Roy ने कहा है कि भारतीय कार ग्राहक आज पहले से ज्यादा सोच-समझकर कार को खरीदता है. अब कार खरीदार पर वाहन के डिजाइन और फीचर्स के बारे में साफ अपेक्षाएं हैं. अब ग्राहक की पसंद कीमत से हटकर गाड़ी कैसे दिखती हैं और उसमें क्या-क्या नए फीचर्स हैं, इस पर शिफ्ट हो रही है.

हालांकि, ऑटो कंपनियों का मत अलग है. मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव और टोयोटा के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर ने कहा है कि वाहन का किफायती होना अभी भी मुद्दा है. इसकी वजह ऑटो सेल्स की बुरी हालत है.

अगर ग्राहकों के आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करें तो, JD Power की स्टडी के मुताबिक जिन ग्राहकों की महीने की हाउसहोल्ड इनकम 75,000 से ज्यादा है, वे 2019 में कुल ग्राहकों का 33 फीसदी है. 2017 के मुकाबले इसमें 18 फीसदी की बढ़त हुई है.

