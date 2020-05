Vespa SXL 149 और VXL 149 स्कूटरों का BSVI वर्जन लॉन्च, 1.22 लाख से शुरू है कीमत

COVID-19 लॉकडाउन के बीच Vespa SXL 149 और VXL 149 के BSVI वर्जन लॉन्च हो गए हैं. इन्हें कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है. वहीं दूसरी ओर Vespa ने 150cc SXL और VXL मॉडल्स को वेबसाइट से हटा दिया है. नए BSVI कंप्लायंट Vespa SXL 149 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1,26,650 रुपये रखी गई है. BSVI Vespa VXL 149 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1,22,664 रुपये है.

नया BS6 Vespa SXL 149 6 रंगों व्हाइट, मैट रेड ड्रैगन, मैट ब्लैक, ऑरेंज, ऐशर ब्लू और मैट यलो में उपलब्ध होगा. BS6 VXL 149 5 रंगों यलो, व्हाइट, रेड, मैट ब्लैक और ऐशर प्रोवेन्जा में आएगा. वेस्पा इटली के मोटर व्हीकल ग्रुप पियाजियो (Piaggio) का ब्रांड है.

Vespa SXL 149 और VXL 149 दोनों स्कूटरों में 149cc, सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 10.2bhp पावर और 10.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वेस्पा स्कूटर रेट्रो स्टाइलिंग वाले हैं, जो इन्हें भीड़ से अलग बनाती है. Vespa SXL 149 में बॉक्सी हैडलाइट हैं, जबकि VXL 149 में राउंडेड हैडलाइट हैं. दोनों स्कूटरों के फ्रंट में 200mm डिस्क ब्रेक और रियर में 140mm ड्रम ब्रेक सेटअप है. बेहतर सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया गया है.

