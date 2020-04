BSVI Mahindra KUV100 NXT लॉन्च, 18000 रु तक बढ़ गई कीमत; Maruti Ignis से है मुकाबला

Mahindra KUV100 NXT का BSVI वर्जन भारत में लॉन्च हो गया है. अब यह गाड़ी केवल पेट्रोल इंजन विकल्प में उपलब्ध होगी. KUV100 NXT BSVI की एक्स शोरूम कीमत 5.50 लाख से 7.11 लाख रुपये तक है. ये कीमतें इसके BSIV ट्रिम्स से 11,000-18,000 रुपये ज्यादा हैं. KUV100 BSVI की बिक्री K2+, K4+, K6+ और K8+ वेरिएंट में होती है. यह 6 सीटर माइक्रो एसयूवी है.

Mahindra KUV100 NXT के BSVI अवतार मे 1.2 लीटर Falcon G80 पेट्रोल इंजन है, जो BSIV मॉडल की ही तरह 81.8hp पावर और 115Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. BSIV वर्जन में Mahindra KUV100 NXT 18.15kmpl का माइलेज देती थी.

महिन्द्रा ने Mahindra KUV100 NXT का 1.2 लीटर डीजल इंजन विकल्प डिसकंटीन्यू कर दिया है. यह इंजन 77hp पावर और 190Nm का टॉर्क जनरेट करता था. Mahindra KUV100 NXT का मुकाबला Maruti Suzuki Ignis से है. BSVI अपग्रेड के अलावा इस माइक्रो SUV में कोई अन्य बदलाव नहीं है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Mahindra KUV100 NXT BSVI में ड्युअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर डोर्स पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

Mahindra KUV100 NXT का इलेक्ट्रिक वर्जन भी उपलब्ध है. 8.25 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी है. हालांकि अभी इसकी बिक्री शुरू नहीं हुई है. उम्मीद है कि लॉकडाउन हटने के बाद यह कमर्शियली उपलब्ध हो जाएगी.

