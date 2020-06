BS6 स्कूटर खरीदना है? 70000 रु के अंदर Hero, TVS, Honda, Suzuki के ये 10 मॉडल रहेंगे बेस्ट

देश में BS4 व्हीकल्स का पंजीकरण और बिक्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है. लगभग सभी टूव्हीलर कंपनियों ने अपने लगभग पूरे पोर्टफोलियो को BS6 कंप्लायंट बना दिया है. जो एक-दो मॉडल बचे हैं, उनके भी BS6 वर्जन जल्द लॉन्च किए जाने वाले हैं. कोविड19 की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण इसमें देरी हुई है. अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए BS6 स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो मार्केट में कई विकल्प उपलब्ध हैं. अगर आपका बजट 70000 रुपये तक है तो इसके अंदर भी हीरो, टीवीएस, होंडा और सुजुकी के BS6 स्कूटर उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 BS6 स्कूटरों के बारे में, जो 70000 रुपये के बजट में खरीदे जा सकते हैं.

हीरो डेस्टिनी 125 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 65310 से लेकर 68100 रुपये तक है. स्कूटर में 124.6 cc BS6, एयरकूल्ड, 4 स्ट्रोक इंजन है, जो 9 bhp पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है.

इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 69250 रुपये से लेकर 71450 रुपये तक है. स्कूटर में 124.6 cc BS6, एयरकूल्ड, 4 स्ट्रोक इंजन है, जो 9 bhp पावर और 10.4 एमएम का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है.

हीरो प्लेजर प्लस की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 55600 रुपये से लेकर 57600 रुपये तक है. स्कूटर में 110.9 cc BS6, एयरकूल्ड, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलिंडर इंजन है, जो 8 bhp पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है.

इस स्कूटर में 124.8 cc, सिंगल सिलिंडर 4 स्ट्रोक, एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 6.9 kW पावर और 10.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. टीवीएस एनटॉर्क बीएस6 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 66885 रुपये से लेकर 73365 रुपये तक है.

इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 62062 रुपये से लेकर 68562 रुपये तक है. टीवीएस ज्यूपिटर BS6 में 109.7 cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 5.5 kW पावर और 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है.

टीवीएस स्कूटी पेप प्लस की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 52554 रुपये से लेकर 53754 रुपये तक है. स्कूटर में BS6, 87.8 cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है. इंजन 4 KW पावर और 6.5 NM का टॉर्क पैदा करता है.

होंडा डियो की एक्स शोरूम दिल्ली कीम 60542 रुपये से लेकर 63892 रुपये तक है. स्कूटर में 109.51 cc फैन कूल्ड, 4 स्ट्रोक BS6 इंजन है. यह 5.71 kW पावर और 9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है.

इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 64464 रुपये से लेकर 65964 रुपये तक है. एक्टिवा 6G में 109.51 cc फैन कूल्ड, 4 स्ट्रोक BS6 इंजन है. यह 5.73 kW पावर और 8.79 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है.

होंडा एक्टिवा 125 BS6 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 68042 रुपये से लेकर 75042 रुपये तक है. इसमें 124 cc फैन कूल्ड, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 6.10 kW पावर और 10.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है.

इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 68800 रुपये से लेकर 73400 रुपये तक है. सुजुकी एक्सेस 125 BS6 में 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है. यह 8.7ps पावर और 10Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है और ट्रांसमिशन सीवीटी है.

