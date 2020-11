दिवाली पर BS6 स्कूटर खरीदने का है प्लान, 65000 रु तक के बजट में ये 6 मॉडल रहेंगे बेस्ट

सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर लोग अपने वाहन से आने-जाने को वरीयता दे रहे हैं. इसी के चलते अगर आप भी दिवाली पर स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो 65000 रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत में भी इस प्लान को पूरा कर सकते हैं. हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, TVS के कुछ BS6 स्कूटर इस रेंज में मौजूद हैं. आइए देखते हैं इनकी लिस्ट…

हीरो प्लेजर प्लस की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 58950 रुपये से लेकर 60950 रुपये तक है. स्कूटर में 110.9 cc BS6, एयरकूल्ड, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलिंडर इंजन है, जो 8 bhp पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है. स्कूटर के फ्रंट व रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक्स हैं. व्हीलबेस 1238 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm है.

इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 61,450 रुपये से लेकर 62,950 रुपये तक है. Maestro Edge 110 में BS6 110.9cc इंजन है, जो 6 kW पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. व्हीलबेस 1261 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm है.

होंडा डियो की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 61970 रुपये से लेकर 65320 रुपये तक है. स्कूटर में 109.51cc फैन कूल्ड, 4 स्ट्रोक BS6 इंजन है. यह 5.71 kW पावर और 9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. स्कूटर में प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है. व्हीलबेस 1260 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है. फ्रंट व रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक्स हैं.

TVS Jupiter की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 64077 रुपये से लेकर 70802 रुपये तक है. स्कूटर में BS6 109.7 cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 5.5 kW पावर और 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. फ्रंट व रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक्स हैं. व्हीलबेस 1275 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है.

Diwali offer: Nissan Kicks पर कर सकते हैं 55000 रु तक की बचत, इस तारीख तक करनी होगी बुकिंग

TVS Scooty Pep+ की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 53854 रुपये से लेकर 55204 रुपये तक है. स्कूटर में BS6, 87.8cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है. इंजन 4 KW पावर और 6.5 NM का टॉर्क पैदा करता है. स्कूटर के फ्रंट व रियर में 110 mm ड्रम ब्रेक हैं. व्हीलबेस 1230 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm है.

इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 60325 रुपये से लेकर 61825 रुपये तक है. Zest 110 में BS6 109.7 cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल्ड इंजन है. इंजन 5.75kW पावर और 8.8Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. व्हीलबेस 1250 mm है. स्कूटर के फ्रंट में 110 mm और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.