Hyundai ने लॉन्च की BS6 डीजल Elantra, 18.7 लाख रु से शुरू है कीमत; पावर और फीचर्स की डिटेल

Hyundai Motor India ने बुधवार को BS6 Elantra का डीजल इंजन वेरिएंट लॉन्च किया. इसकी एक्स शोरूम कीमत 18.7 लाख रुपये से शुरू है. नई Hyundai Elantra डीजल दो ट्रिम्स SX और SX (O) में उपलब्ध होगी. इसमें से SX ट्रिम में मैनुअल और SX (O) में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. SX ट्रिम की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 18.70 लाख रुपये है. वहीं SX(O) ट्रिम की कीमत 20.65 लाख रुपये है.

BS6 Elantra डीजल में 1.5 लीटर U2 CRDi इंजन है. यह 115 hp पावर और 250 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प रहेगा. Elantra डीजल के फीचर्स, इसके पेट्रोल वेरिएंट के फीचर्स के समान ही हैं.

इस कार में हुंडई की सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल दी गई है. नए डिजाइन वाले LED क्वाड प्रोजेक्टर हैडलैंप्स, नए LED DRLs दिए गए हैं. बोनट पर मस्क्युलर लाइन, फॉग लैंप और नए अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. रिडिजाइंड रियर बंपर और नए रैपअराउंट टेल लाइट्स मौजूद हैं.

कार के अंदर 8.0 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इन्फिनिटी साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है. नई Elantra के टॉप वेरिएंट्स में ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, हैंडसफ्री स्मार्ट ट्रंक जैसे प्रीमियम फीचर ​हैं.

नई Elantra में हुंडई की ब्लूलिंक कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है. इसके चलते इसमें 34 कनेक्टिविटी फीचर्स हैं और यह अपने सेगमेंट में पहली फुली कनेक्टेड सेडान है. इंटरनेट कने​क्टेड फीचर्स के लिए कार में 4G eSIM है. 34 कनेक्टेड फीचर्स में से 10 को विशेष रूप से भारत को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. स्मार्टफोन ऐप की मदद से इस कार में रिमोट इंजन स्टार्ट-स्टॉप, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट डोर लॉक-अनलॉक, रिमोट हॉर्न व लाइट्स, रिमोट व्हीकल स्टेटस, फाइंड माय कार ओर शेयर व्हीकल लोकेशन जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

Elantra के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और हिल स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं. अन्य सेफ्टी फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टेलिमेटिक्स स्विच (SOS, RSA & Blue Link) के साथ इनसाइड रियर व्यू मिरर, रियर कैमरा के साथ फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर, बर्गलर अलार्म, हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइमर के साथ रियर डिफॉगर, फ्रंट ऑटो डिफॉगर, हैडलैंप एस्कॉर्ट फंक्शन और स्पीड अलर्ट सिस्टम शामिल हैं.

