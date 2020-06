10 लाख रु के अंदर आ जाएंगी ये 6 डीजल BS6 SUV; Mahindra, Tata, Hyundai और Ford के हैं मॉडल

BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू होने के बाद मारुति सुजुकी और रेनॉ ने अपने सभी मॉडल्स में केवल पेट्रोल इंजन रखे हैं. लेकिन हुंंडई, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा जैसी कुछ अन्य कार कपंनियों की गाड़ियां BS6 अपग्रेड के साथ डीजल इंजन में भी मौजूद हैं. यही नहीं अगर आप 10 लाख रुपये के बजट में डीजल BS6 एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस रेंज में भी मॉडल मार्केट में उपलब्ध हैं. हालांकि 10 लाख रुपये तक की कीमत एक्स शोरूम कीमत है. इस कीमत के अंदर 6 BS6 डीजल SUV उपलब्ध हैं…

Mahindra Bolero BS6 मार्च में लॉन्च हुई थी. इस गाड़ी की एक्स शोरूम मुंबई कीमत 7.98 लाख से 8.99 लाख रुपये तक है. महिन्द्रा बोलेरो BS-VI में 1.5 लीटर, 3 सिलिंडर BS-VI टर्बोडीजल इंजन है. यह 75 hp पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

इस गाड़ी में 1.5 लीटर BS6 डीजल इंजन है, जो 115hp पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 6 स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन विकल्पों में से चुनाव किया जा सकता है. Mahindra XUV300 डीजल W4 वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 8.69 लाख रुपये और W6 वेरिएंट की कीमत 9.59 लाख रुपये है. W6 ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये है.

BS6 Tata Nexon का डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट है, जो 110hp पावर और 260Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें भी 6 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन का विकल्प है. Tata Nexon डीजल की एक्स शोरूम कीमत XE वेरिएंट के लिए 8.45 लाख, XM वेरिएंट के लिए 9.20 लाख और XM ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए 9.80 लाख रुपये है.

Ford EcoSport BS6 में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन है. यह 100hp पावर और 215Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Ford EcoSport डीजल की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 8.54 लाख से 9.99 लाख रुपये तक है.

Hyundai Venue का डीजल BS6 इंजन 1.5 लीटर यूनिट है, जो 115hp पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Hyundai Venue डीजल E वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 8.09 लाख, S वेरिएंट की 9 लाख और SX वेरिएंट की 9.99 लाख रुपये है.

Hyundai Creta डीजल BS6 की कीमत 9.99 लाख रुपये से 17.2 लाख है. इसमें डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट है, जो 115hp पावर जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

