खरीदनी है सस्ती BSVI CNG कार, 6 लाख रु में ये हैं ऑप्शन

सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अगर आप कम बजट वाली कार खरीदना चाहते हैं और उसमें भी CNG वेरिएंट चाहते हैं तो 6 लाख रुपये के अंदर आपका यह सपना पूरा हो सकता है. आमतौर पर कारों के CNG वेरिएंट की कीमत पेट्रोल वेरिएंट से ज्यादा होती है. मारुति और हुंडई ने 6 लाख रुपये के बजट में CNG कार भारतीय बाजार में उपलब्ध करा रखी हैं. साथ ही ये कारें BSVI कंप्लायंट भी हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 ऑप्शन-

BSVI Alto CNG की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 4.33 लाख रुपये से शुरू है. Alto का 796cc, 12 वॉल्व, 3 सिलिंडर इंजन CNG वेरिएंट में 30.1​ KW पावर और 60 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Alto CNG का माइलेज 31.59km/kg है. Alto में ड्युअल एयरबैग, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS+EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

वैगनआर के CNG BSVI वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.25 लाख रुपये से शुरू है. कार में 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर K-series इंजन है. यह CNG वर्जन में 58hp पावर और 78Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कार में मैनुअल ट्रांसमिशन है. CNG WagonR का माइलेज 32.52km/kg है. वैगनआर में ड्युअल फ्रंट एयरबैग, EBD के साथ ABS, ड्राइवर व फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए बजर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक सेफ्टी फीचर्स हैं.

BSVI Eeco CNG की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 4.95 लाख रुपये है. इसका 1.2 लीटर इंजन CNG वेरिएंट में 62hp/85Nm का आउटपुट देता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. CNG वेरिएंट में माइलेज 20.2km/kg है. गाड़ी में ड्राइवर एयरबैग, ABS+EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर व कोड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर सेफ्टी फीचर्स हैं.

सिलेरियो के CNG वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.30 लाख रुपये से शुरू है. कार में 998cc, 3 सिलिंडर, 4 वॉल्व इंजन है, जो CNG वेरिएंट में 43.5 kW पावर और 78 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. कार का CNG वेरिएंट 31.76km/kg का माइलेज देता है. सिलेरियो में ड्युअल एयरबैग, ड्राइवर व पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक्स, इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

सैंट्रो CNG की एक्स शोरूम कीमत 5.84 लाख रुपये से शुरू है. इसमें 1.1 लीटर, 4 सिलिंडर 12 वॉल्व इंजन है, जो 60hp/85Nm का आउटपुट देता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. सैंट्रो CNG का माइलेज 30.48km/kg है. सैंट्रो में ड्युअल फ्रंट एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, इंपैक्ट/स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक/अनलॉक, इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

