50000 रु से कम कीमत में खरीदिए BSVI बाइक; Hero, Bajaj में मिलेंगे ये 4 मॉडल

कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए अधिकांश लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने लिए BSVI बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट 50000 रुपये तक ही है तो टेंशन न लें. इस बजट में भी मार्केट में 4 BSVI बाइक मौजूद हैं. ये 4 मॉडल हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) और बजाज (Bajaj) के हैं. आइए जानते हैं इन 4 मॉडल्स की कीमत और इंजन व पावर की डिटेल-

इस बाइक की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 46800 रुपये से लेकर 58000 रुपये तक है. एचएफ डीलक्स के दो वेरिएंट किक स्टार्ट ड्रम ब्रेक स्पोक व्हील-FI और किक स्टार्ट ड्रम ब्रेक अलॉय व्हील-FI क्रमश: 46800 ओर 47800 की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध हैं. HF Deluxe में 97.2cc, एयर कूल्ड, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 7.94hp पावर और 8.05Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड गियरबॉक्स है.

PLATINA 100 KS ALLOY वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 47763 रुपये है. वहीं PLATINA 100 ES ALLOY की कीमत 55546 रुपये है. Platina 100 में 102cc, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 7.9hp पावर और 8.34Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड गियरबॉक्स है. बाइक की टॉप स्पीड 90 kmph है.

Kia Motors India ने उतारी रिफ्रेश्ड Seltos, मिलेंगे 10 नए एडिशनल फीचर्स; दो वेरिएंट किए बंद

यह बाइक दो वेरिएंट में मौजूद है. CT100 ES ALLOY वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 48973 रुपये और CT100 KS ALLOY की कीमत 41293 रुपये है. CT100 में 102cc, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 7.9hp पावर और 8.34Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड गियरबॉक्स है. बाइक की टॉप स्पीड 90 kmph है.

इस बाइक के CT110 ES ALLOY वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 51520 रुपये और CT110 KS ALLOY वेरिएंट की कीमत 46912 रुपये है. CT110 में 115.45cc, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर इंजन है. यह 8.6hp पावर और 9.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 4 स्पीड गियरबॉक्स है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.