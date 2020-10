Bajaj Avenger Cruise 220 और Avenger Street 160 हुईं महंगी, 5203 रु तक बढ़कर अब ये हैं नई कीमतें

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने भारत में अपनी दो बाइक्स Avenger Street 160 और Avenger Cruise 220 के दाम बढ़ा दिए हैं. बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 की कीमत में 5203 रुपये का इजाफा हुआ है, वहीं एवेंजर क्रूज 220 के दाम 2457 रुपये बढ़े हैं. दोनों बाइक्स में विजुअल और मैकेनिकल मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Bajaj Avenger Street 160 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत अब बढ़कर 1,01,094 रुपये हो गई है. पहले यह 95,891 रुपये थी. वहीं Bajaj Avenger Cruise 220 अब 1,22,630 रुपये की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत पर उपलब्ध होगी, जो पहले 1,20,173 रुपये थी.

Bajaj Avenger Street 160 में 160cc, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है. यह 15 hp पावर और 13.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं Bajaj Avenger Cruise 220 में 220cc,​ सिंगल सिलिंडर, ऑयल कूल्ड इंजन है. यह फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 19 hp पावर और 17.55 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

बजाज ऑटो की बिक्री सितंबर माह में 10 फीसदी बढ़कर 4,41,306 यूनिट रही. सितंबर 2019 में कंपनी ने 4,02,035 व्हीकल्स की बिक्री की थी. सितंबर 2020 में कंपनी के टूव्हीलर्स की कुल बिक्री 20 फीसदी बढ़कर 4,04,851 यूनिट रही, जो एक साल पहले इसी माह में 3,36,730 यूनिट रही थी. कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 44 फीसदी गिरकर 36455 यूनिट रही, जो सितंबर 2019 में 65,305 व्हीकल्स की थी. बजाज की कुल घरेलू बिक्री सितंबर में 6 फीसदी बढ़कर 2,28,731 यूनिट हो गई, जो सितंबर 2019 में 2,15,501 यूनिट थी.

