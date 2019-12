Yamaha की BS-VI बाइक YZF-R15 3.0 लॉन्च, मिलेंगे 3 खास फीचर; इतनी है शुरुआती कीमत

India Yamaha Motor: इंडिया यामाहा मोटर (IYM) ने BS-VI बाइक वाईजेडएफ-आर15 का YZF-R15 Version 3.0 उतारा है. इस बाइक की दिल्ली शोरूम में कीमत 1.45 लाख रुपये से शुरू होती है. IYM ने बयान में कहा कि 155 सीसी की यह मोटरसाइकिल दिसंबर के तीसरे सप्ताह से देश में कंपनी की सभी डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.

YZF-R15 3.0 से पहले कंपनी इस साल नवंबर में BS-VI बाइक FZ FI (149 cc) और FZS FI (149 cc) उतार चुकी है. यह बाइक तीन रंगों में उपलब्ध होगी. इसकी दिल्ली शोरूम में कीमत 1.45 लाख से 1.47 लाख रुपये है.

155 सीसी की इस बाइक में फोर स्ट्रोक SOHC फोर वॉल्ड इंजन लगा है. यह 10,000 आरपीएम पर 18 हार्सपावर की ताकत और 8,500 आरपीएम पर 14.1 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. बीएस4 से बीएस6 में R15 के ट्रांजैक्शन से 1 हार्सपावपावर की ताकत कम हुई है. पिछले मॉडल 10,000 आरपीएम पर 19 हार्सपावर की ताकत पैदा करता था.

BS-VI Yamaha YZF-R15 कीमत (दिल्ली शोरूम)

रेसिंग ब्लू: 1,45,900 रुपये

थंडर ग्रे: 1,45,300 रुपये

डार्कनाइट: 1,47,300 रुपये

नई मोटरसाइकिल में साइड स्टैंड इंजन कट-आफ स्विच, ड्यूल हॉर्न और पीछे रेडियल ट्यूबलेस टायर की खूबियां हैं. यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप आफ कंपनीज के चेयरमैन मोतोफुमी शितारा ने कहा, ‘‘बीएस छह इंजन के साथ नया YZF-R15 3.0 भारत में संबंधित कैटेगरी में काफी रोमांच पैदा करेगा.’’

