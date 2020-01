BS-VI Suzuki Access 125 भारत में लॉन्च, 64,800 रु से शुरू है कीमत, मिलेंगे ये नए फीचर्स

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Suzuki Motorcycles) ने भारत में अपना पहला BS-VI टू-व्हीलर BS-VI Suzuki Access 125 लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 64800 रुपये से शुरू है. यह स्कूटर ड्रम और डिस्क ब्रेक वेरिएंट में पेश किया गया है. स्पेशल एडिशन टॉप ट्रिम की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 69500 रुपये है.

BS-VI अवतार में Access 125 के बेस मॉडल की कीमत 6500 रुपये बढ़ गई है. इंजन के नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप बनने के अलावा स्कूटर में कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं. BS-VI मॉडल सुजुकी इको परफॉरमेंस टेक्नोलॉजी की मदद से 6,750 rpm पर 8.7 PS पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा.

Suzuki Access 125 BS-VI के स्टैंडर्ड वेरिएंट में अलॉय ड्रम ब्रेक, अलॉय डिस्क ब्रेक और स्टील ड्रम ब्रेक विकल्प हैं. यह वेरिएंट 5 रंगों पर्ल सुजुकी डीप ब्लू नं. 2, मैटेलिक मैट प्लेटिनम सिल्वर नं. 2, पर्ल मिराज व्हाइट, ग्लास स्पार्कल ब्लैक और मैटेलिक मैट फाइब्रॉइन ग्रे में उपलब्ध होगा. स्पेशल एडिशन (SE) वेरिएट अलॉय डिस्क ब्रेक और अलॉय ड्रम ब्रेक में उपलब्ध होगा और इसमें 4 रंग मैटेलिक मैट Bordeaux रेड, मैटेलिक डार्क ग्रीनिश ब्लू, मैटेलिक मैट ब्लैक और पर्ल मिराज व्हाइट मिलेंगे.

नया Access 125 BS-VI के नए फीचर्स के तहत डिजिट मीटर में इको असिस्ट इल्यूमिनेशन, फ्यूल इंजेक्शन इंजन, एक्सटर्नल फ्यूल रिफिलिंग लिड और LED हैडलैंप शामिल हैं. Access 125 BS-VI में लॉन्ग सीट, एनलार्ज्ड फ्लोरबोर्ड और ज्यादा अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा. इसमें कंबाइंड ब्रेक सिस्टम (CBS) भी मिलेगा.

BS-VI Suzuki Access 125 की टक्कर Honda Activa 125 और Yamaha Fascino 125 से है. इन दोनों स्कूटरों के भी BS-VI वर्जन आ चुके हैं. लेकिन अभी भारत में केवल Activa 125 BS-VI की ही बिक्री हो रही है. BS-VI Yamaha Fascino 125 की डिलीवरी इसी माह से शुरू होने वाली है.

