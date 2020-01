10,000 रु में बुक करा सकते हैं रॉयल एनफील्ड की BS-VI Interceptor 650 और Himalayan, मार्केट में जल्द करेंगी एंट्री

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी बाइक्स के BS-VI वेरिएंट लाना शुरू कर दिया है. कंपनी BS-VI Classic 350 को लॉन्च कर चुकी है. जल्द ही Interceptor 650 और Himalayan के BS-VI वर्जन बाजार में आने वाले हैं. मुंबई की एक डीलरशिप के मुताबिक, Interceptor 650 का BS-IV स्टॉक खत्म हो चुका है और BS-VI मॉडल की बुकिंग स्वीकार की जाने लगी है. इसे 10000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कराया जा सकता है.

BS-VI हिमालयन को भी हाल ही में एक डीलरशिप पर देखा गया है. कुछ डीलरशिप इसकी भी बुकिंग 10000 रुपये के अमाउंट पर ले रही हैं. Interceptor 650 के 2020 BS-VI अपडेटेड मॉडल में कोई खास अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि यह काफी हद तक एक नई बाइक है और इसमें पहले से फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी है. Interceptor 650 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 2.56 लाख रुपये है. BS-VI अपडेट के साथ इसकी कीमत लगभग 10000 रुपये बढ़ सकती है.

इस बाइक में इंजन अपग्रेडेशन के साथ अन्य चार-पांच बदलाव और मिलेंगे. BS-VI Himalayan 19 इंच के फ्रंट व्हील के साथ आएगी. इसमें MRF Meteor टायर मिलेंगे. बाइक का BS-IV वर्जन 90 सेक्शन टायर के साथ है, जबकि BS-VI 2020 मॉडल 100 सेक्शन टायर के साथ आएगा. नई हिमालयन के स्विचेबल ABS और हजार्ड लाइट्स के साथ आने की भी उम्मीद है.

BS-VI Royal Enfield Himalayan को सबसे पहले 2019 EICMA मोटरसाइकिल शो में ड्युअल कलर विकल्पों के साथ अनवील किया गया था. नई BS-VI हिमालयन की ओवरऑल डिजाइन BS-IV मॉडल जैसी ही रहेगी. नई हिमालयन की कीमत भी 10000 रुपये तक ज्यादा रह सकती है.

