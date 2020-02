आ गई BS-VI Maruti Suzuki Ignis, 4.83 लाख रु से शुरू है कीमत

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी BS-VI Ignis को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसे 2020 Auto Expo में अनवील किया गया था. फेसलिफ्टेड मारुति सुजुकी इग्निस की एक्स शोरूम कीमत 4.83 लाख रुपये से शुरू होकर 7.13 लाख रुपये तक है. 2020 Auto Expo में कंपनी ने इग्निस के फेसलिफ्टेड वर्जन के अलवा BS-VI पेट्रोल विटारा ब्रेजा को भी अनवील किया था. इसकी कीमतों का एलान फरवरी माह में ही किया जा सकता है.

वेरिएंट के हिसाब से BS-VI Ignis की कीमतें इस तरह हैं-

Sigma: Rs 483,320

Delta: Rs 560,814

Zeta: Rs 583,320

Alpha: Rs 666,898

Delta (AMT): Rs 607,841

Zeta (AMT): Rs 630,320

Alpha (AMT): Rs 713,898

अपडेट्स की बात करें तो नई Ignis में मामूली बाहरी बदलाव हुए हैं. इनमें नई फ्रंट ग्रिल, रिडिजाइंड बंपर और नई faux स्किड प्लेट शामिल हैं. इसी तरह कार के रियर बंपर को भी रिडिजाइन किया गया है. कार के अंदर का सबसे बड़ा बदलाव नया स्मार्टप्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. इस यूनिट में नया डिस्प्ले दिया गया है और यह Android Auto व Apple Car Play को सपोर्ट कर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है. नई ​इग्निस का डैशबोर्ड लेआउट पहले के जैसा ही है.

Maruti Suzuki Ignis BS-VI में पहले की तरह ही 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह 83 hp पावर और 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT गियरबॉक्स है.

नई इग्निस की बुकिंग Auto Expo में शुरू हो गई थीं. इग्निस की बिक्री नेक्सा डीलरशिप आउटलेट के जरिए ही होगी. अपग्रेडेड वर्जन में इस कार में दो नए कलर ऑप्शंस Lucent Orange और टरकॉइश ब्लू मिलेंगे. इग्निस के कॉम्पिटीटर्स में महिन्द्रा KUV100 और Hyundai Grand i10 शामिल हैं.

